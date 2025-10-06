Logo Image

Τραμπ: Είμαστε κοντά σε μία συμφωνία για τη Γάζα – Η Χαμάς συμφωνεί σε σημαντικά ζητήματα

Κόσμος

REUTERS/Kent Nishimura

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε πως πιστεύει ότι μία συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται κοντά και ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος σε αυτό το θέμα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε, επίσης, πως η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, καθώς η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση ξεκίνησε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

«Νομίζω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς συμφωνεί σε πράγματα που είναι πολύ σημαντικά», δήλωσε ο Τραμπ όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν σχετικά με τις συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο.

Διαψεύδει τα… «γαλλικά» στον Νετανιάχου

Ο Τραμπ απέρριψε πλήρως το ρεπορτάζ του Axios, το οποίο ισχυριζόταν ότι είχε συμβουλέψει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει την αρνητική στάση του, δηλώνοντας ότι «δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ήταν ιδιαίτερα θετικός στη συμφωνία».

«Είμαι πεπεισμένος ότι τελικά θα καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε στη συνέχεια ο πρώην πρόεδρος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Al Jazeera

