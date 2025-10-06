Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απορρίπτει το αίτημα ασυλίας της τουρκικής Halkbank

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα της τουρκικής Halkbank για τερματισμό της δίκης σχετικά με τις κατηγορίες ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις οικονομικές κυρώσεις.

Η υπόθεση και οι κατηγορίες

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μανχάταν υποστηρίζει ότι η Halkbank βοήθησε στην αποδέσμευση περιορισμένων ιρανικών κεφαλαίων αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βοήθησε στη νομιμοποίηση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Halkbank μετέτρεψε τα έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά και τεκμηρίωσε ψευδείς αποστολές τροφίμων και φαρμάκων για να νομιμοποιήσει τη μεταφορά εσόδων από το πετρέλαιο. Η Halkbank αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, απάτη και συνωμοσία.

Πολιτικές παρεμβάσεις και νομικές προσπάθειες

Την περασμένη εβδομάδα, η τουρκική κυβέρνηση, με απόφαση που φέρει την υπογραφή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να έχουν σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε θέσει το θέμα κατά τη συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, ζητώντας την επίλυσή του.

Από το 2019, οπότε και ασκήθηκε η ποινική δίωξη, η Halkbank επιχείρησε επανειλημμένα να σταματήσει τη διαδικασία, επικαλούμενη το Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) — τον αμερικανικό νόμο του 1976 που προστατεύει ξένες κυβερνήσεις από αγωγές ενώπιον των αμερικανικών δικαστηρίων.

Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει ήδη την πρώτη της προσφυγή, κρίνοντας ότι η τράπεζα δεν δικαιούται «κυριαρχική ασυλία» έναντι ποινικών διώξεων. Η υπόθεση τότε είχε επιστραφεί σε κατώτερο δικαστήριο, με εντολή να επανεξεταστεί αν θα μπορούσε να ισχύσει ασυλία βάσει εθιμικού δικαίου (common law).

Στην τελευταία ένστασή της, η τράπεζα ισχυρίστηκε ότι έχει ασυλία στο πλαίσιο του «εθιμικού δικαίου», μιας σειράς νομικών πρακτικών που αποφασίζονται από τους δικαστές και εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου δεν ισχύει κανένας νόμος. Στην ένστασή της, η Halkbank ανέφερε ότι «καμία δικαστική αρχή στην ιστορία δεν έχει καταδικάσει ποινικά όργανο ισότιμου κυρίαρχου κράτους, ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούν εμπορικές δραστηριότητες». Το ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε αυτά τα επιχειρήματα τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ