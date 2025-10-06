Logo Image

Λαγκάρντ: Η χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο

Η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι οποιοδήποτε σχέδιο αξιοποίησης των 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες, ενόψει των συζητήσεων της ΕΕ για την ενίσχυση της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

«Αναμένουμε προφανώς ότι όποιο σχέδιο συζητηθεί και τελικά εφαρμοστεί κάποτε, θα είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες, με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Λαγκάρντ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ΕΕ αναζητεί έναν τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αξιοποιώντας ορισμένα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – αξίας 210 δισεκ. ευρώ – που έχουν δεσμευτεί σε χώρες της Δύσης μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

