Logo Image

OHE: Διαθέτει 9 εκατ. δολάρια για να διατηρήσει σε λειτουργία ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στη Γάζα

Κόσμος

OHE: Διαθέτει 9 εκατ. δολάρια για να διατηρήσει σε λειτουργία ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στη Γάζα

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Παρά την μείωση των ισραηλινών βομβαρδισμών τα πυρά συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, διέθεσε 9 εκατ. δολάρια από το Κεντρικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης (CERF) για τη διατήρηση των προμηθειών καυσίμων που είναι ζωτικής σημασίας για υπηρεσίες που σώζουν ζωές στη βομβαρδισμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο οι οβίδες και τα πυρά συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, με 21 άτομα να σκοτώνονται και 96 να τραυματίζονται χθες, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.

«Η ανθρωπιστική πρόσβαση και η μετακίνηση εντός της Γάζας παραμένουν δύσκολες», τόνισε το OCHA, σημειώνοντας ότι την Κυριακή διευκολύνθηκαν οκτώ αποστολές βοήθειας σε συνεργασία με τις ισραηλινές αρχές, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης ηλιακών πάνελ στο Ντειρ ελ-Μπαλάχ και της μετακίνησης καυσίμων, τροφίμων και ιατρικών προμηθειών από το πέρασμα Καρέμ Αμπού Σαλάμ (Καρέμ Σαλόμ).

Ωστόσο, «έξι άλλες αποστολές απορρίφθηκαν και πέντε αναγκάστηκαν να ακυρωθούν από τους διοργανωτές».

Με πληροφορίες από Al Jazeera

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube