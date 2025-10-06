OHE: Διαθέτει 9 εκατ. δολάρια για να διατηρήσει σε λειτουργία ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στη Γάζα

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, διέθεσε 9 εκατ. δολάρια από το Κεντρικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης (CERF) για τη διατήρηση των προμηθειών καυσίμων που είναι ζωτικής σημασίας για υπηρεσίες που σώζουν ζωές στη βομβαρδισμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο οι οβίδες και τα πυρά συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, με 21 άτομα να σκοτώνονται και 96 να τραυματίζονται χθες, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.

«Η ανθρωπιστική πρόσβαση και η μετακίνηση εντός της Γάζας παραμένουν δύσκολες», τόνισε το OCHA, σημειώνοντας ότι την Κυριακή διευκολύνθηκαν οκτώ αποστολές βοήθειας σε συνεργασία με τις ισραηλινές αρχές, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης ηλιακών πάνελ στο Ντειρ ελ-Μπαλάχ και της μετακίνησης καυσίμων, τροφίμων και ιατρικών προμηθειών από το πέρασμα Καρέμ Αμπού Σαλάμ (Καρέμ Σαλόμ).

Ωστόσο, «έξι άλλες αποστολές απορρίφθηκαν και πέντε αναγκάστηκαν να ακυρωθούν από τους διοργανωτές».

Με πληροφορίες από Al Jazeera