Η Λεπέν έτοιμη να κυβερνήσει – Μπαρντελά: «Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό»

Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη συμβάλει στην ανατροπή δύο γαλλικών κυβερνήσεων σε λιγότερο από έναν χρόνο. Δεν χρειάστηκε καν να τραβήξει τη σκανδάλη για να «τελειώσει» και μια τρίτη.

Η ακροδεξιά ηγέτιδα εμφανίστηκε τη Δευτέρα θριαμβευτική, μετά την αποτυχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των συμμάχων του να σχηματίσουν κυβέρνηση που θα μπορούσε να βγάλει τη Γαλλία από την πολιτική και οικονομική κρίση της. Οι κεντρώοι φιλελεύθεροι βρίσκονται πλέον σε πλήρη αποσύνθεση, ενώ οι στενοί συνεργάτες της Λεπέν στο Εθνικό Μέτωπο περνούν σε προεκλογικό συναγερμό.

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά έξω από τα κεντρικά γραφεία, βγαίνοντας από συνάντηση υψηλού επιπέδου με τη Λεπέν και επαναλαμβάνοντας το αίτημα για άμεση προκήρυξη εκλογών.

Ο πρόεδρος βρίσκεται πιο απομονωμένος από ποτέ, μετά την παραίτηση του στενού του συμμάχου, του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, το πρωί της Δευτέρας — μόλις λίγες ώρες αφότου είχε ανακοινώσει τη νέα κυβέρνηση.

«Καλώ τον Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου», δήλωσε η Λεπέν. «Η φάρσα τελείωσε, η κοροϊδία κράτησε αρκετά… Πολεμώντας άσκοπα τους θεσμούς, ο Εμανουέλ Μακρόν οδηγεί τη χώρα σε μια τρομακτικά περίπλοκη κατάσταση».

Κρίση χωρίς διέξοδο – Προετοιμασία για κάλπες

Οι στενοί συνεργάτες της Λεπέν και του Μπαρντελά κλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στα προάστια του Παρισιού για να χαράξουν τα επόμενα βήματα, μετά την παραίτηση του Λεκορνί. Η Λεπέν, λάτρης των γατών, έφερε μαζί της ένα γατάκι μέσα στο κλουβί του στη συνάντηση.

Ο διορισμός του Λεκορνί αποτελούσε την τρίτη απόπειρα του Μακρόν να βρει διέξοδο από την κρίση που ο ίδιος προκάλεσε με την αποτυχημένη απόφαση για πρόωρες εκλογές πέρυσι, οι οποίες οδήγησαν σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο: οι κεντρώοι του Μακρόν και οι σύμμαχοί του ελέγχουν μόλις το ένα τρίτο των εδρών.

Η αριστερά και η ακροδεξιά ελέγχουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα, τραβώντας όμως προς αντίθετες κατευθύνσεις και μπλοκάροντας κάθε προσπάθεια σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης εν μέσω δημοσιονομικής ασφυξίας.

«Περιμένουμε τώρα τη διάλυση» είπε ένας εκ των στενών συνεργατών της Λεπέν, ενώ άλλος αξιωματούχος εξήγησε ότι η σύσκεψη χρησιμοποιήθηκε για να οριστικοποιηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική ενόψει ενδεχόμενων πρόωρων εκλογών.

Μια ευρωβουλευτής του Εθνικού Μετώπου που συμμετείχε σε παράλληλη συνάντηση για την προεκλογική προετοιμασία ανέφερε: «Εξετάζουμε τις τελευταίες εκλογικές περιφέρειες, τις συγκεντρώσεις, τις αφίσες… μέχρι και τις παραγγελίες χαρτιού».

Απόλυτη πίεση στον Μακρόν

Ο επικεφαλής του μικρού δεξιού κόμματος που συμπορεύεται με τη Λεπέν, Ερίκ Σιοτί, δήλωσε ότι οι βουλευτές του και εκείνοι του Εθνικού Μετώπου αποφάσισαν ομόφωνα να καταψηφίσουν οποιονδήποτε νέο πρωθυπουργό επιχειρήσει να διορίσει ο Μακρόν πριν από νέες εκλογές.

«Θα καταθέσουμε αμέσως πρόταση μομφής σε οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση», είπε.

Οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν σταθερά το Εθνικό Μέτωπο πολύ μπροστά, με ποσοστό γύρω στο 33-34% σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών, ενώ το κόμμα του Μακρόν ακολουθεί τρίτο, με τη μισή δύναμη. Οι αριστεροί υποψήφιοι καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση.

Αν και ο Μακρόν ενδέχεται να επιχειρήσει όλες τις δυνατές εναλλακτικές πριν προκηρύξει εκλογές — συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ενός πρωθυπουργού από την αριστερά — η ακροδεξιά ποντάρει ότι η πίεση θα γίνει αφόρητη.

Η «προφητεία» της ακροδεξιάς

Μια νέα εκλογική αναμέτρηση θα αποτελούσε προσωπική πρόκληση για τη Λεπέν, καθώς έχει τιμωρηθεί με πενταετή απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση νωρίτερα φέτος. Παρ’ όλα αυτά, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς δηλώνει πως δεν θα αφήσει την προσωπική της υπόθεση να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις της.

Οι κορυφαίοι συνεργάτες της προετοιμάζουν το κόμμα για εντατικό έλεγχο κατά την προεκλογική περίοδο και για την αποφυγή εσωτερικών συγκρούσεων. Η οικονομική πολιτική αποτελεί σημείο τριβής: μέρος της παλαιάς φρουράς παραμένει προσκολλημένο στην προστατευτική, εργατοκεντρική γραμμή της Λεπέν, ενώ άλλοι υποστηρίζουν τη φιλελεύθερη προσέγγιση του Μπαρντελά.

«Υπήρξαν δηλώσεις στην τηλεόραση που δεν ευθυγραμμίζονταν απόλυτα», είπε ένας από τους συμβούλους της, αναφερόμενος σε αντικρουόμενα μηνύματα για τη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών.

Όταν ρωτήθηκε αν οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν «χρυσή ευκαιρία» για το κόμμα, ο βουλευτής και στενός συνεργάτης της Λεπέν, Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, απάντησε: «Το να βλέπουμε τη χώρα μας σε αγωνία δεν είναι ευκαιρία· είναι η πραγμάτωση μιας προφητείας».

Τα μέλη του κόμματος επαναλαμβάνουν τις γνωστές επιθέσεις κατά των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων, τις οποίες κατηγορούν ότι οδηγούν τη χώρα στην άβυσσο.

«Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό»

Η Λεπέν τη Δευτέρα έριξε ευθύνες και στους συντηρητικούς «Ρεπουμπλικάνους» — που συμμετείχαν στην απερχόμενη κυβέρνηση — καθώς και στους Σοσιαλιστές, που διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό του 2026, κατηγορώντας «δύο πολιτικές δυνάμεις που καταστρέφουν τη δική τους αξιοπιστία».

Η φαινομενικά ασταμάτητη πορεία του Εθνικού Μετώπου προς την εξουσία έρχεται σε μια περίοδο που η ακροδεξιά ενισχύεται σε ολόκληρη την ήπειρο, προκαλώντας κραδασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, που προαλείφεται για τη θέση του πρωθυπουργού αν το κόμμα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, συνέδεσε την άνοδό του στη Γαλλία με τη φιλοδοξία του να ανατρέψει και την υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων στην Ε.Ε.

Λίγο μετά τη συνάντησή του με τη Λεπέν, μετέβη στο Στρασβούργο για να ψηφίσει υπέρ της πρότασης μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στενής συμμάχου του Μακρόν.

«Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό· ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε και από την Ευρώπη του Μακρόν», έγραψε ο Μπαρντελά στην πλατφόρμα Χ.

Με πληροφορίες από POLITICO