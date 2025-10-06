Επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν και ο Νετανιάχου εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την εξεύρεση διαπραγματευμένων λύσεων στην κατάσταση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία.

Πηγή: Reuters