Από το κακό στο χειρότερο: Τα τρία σενάρια (προσωρινής) διαφυγής της Γαλλίας από την μέγγενη του προϋπολογισμού

Οι διαπραγματεύσεις – θρίλερ για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας κόστισαν την τρίτη παραίτηση πρωθυπουργού σε λιγότερο από ένα χρόνο, λίγες μέρες προτού η κυβέρνηση υποβάλει στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί , θα παραμείνει για ακόμη δύο ημέρες στον πρωθυπουργικό θώκο , αποδεχόμενος σχετικό αίτημα του προέδρου Μακρόν.

Ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί «να διεξάγει τελικές διαπραγματεύσεις έως το βράδυ της Τετάρτης για να καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανέφερε το μέγαρο των Ηλυσίων, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού μετά από λιγότερο από ένα μήνα στο αξίωμα.

Ωστόσο το τι μέλλει γενέσθαι τις επόμενες εβδομάδες ή και μήνες μπορεί να συνοψισθεί σε τρία σενάρια:

Α. Προϋπολογισμός με έκτακτη νομοθεσία

Η επιδεινούμενη κρίση διαταράσσει συθέμελα τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2026, αυξάνοντας την πιθανότητα να χρειαστεί έκτακτη νομοθεσία για να διατηρηθεί η κυβέρνηση σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η κυβέρνηση έχει προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου (δηλαδή αύριο) για να καταθέσει νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, αν και το Σύνταγμα επιτρέπει κάποια ευελιξία μέχρι τα μέσα του μήνα.

Αλλά με τόσο λίγο χρόνο στη διάθεση του Μακρόν για διορισμό νέου πρωθυπουργού και υπουργικού συμβουλίου, είναι ολοένα και πιο απίθανο η κυβέρνηση να μπορέσει να υλοποιήσει το νομοσχέδιο εντός του χρονοδιαγράμματος.

Σε αυτή την περίπτωση, οι βουλευτές θα πρέπει να ψηφίσουν νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για να εγκρίνουν τις δαπάνες, τη φορολογία και κάθε σχέδιο δανεισμού από την 1η Ιανουαρίου

Η Γαλλία κατέφυγε σε τέτοια έκτακτα μέτρα τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την πτώση της Μπαρνιέ, η οποία ακύρωσε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του 2025.

Β. Δημοσιονομική ανακύκλωση

Η δεύτερη λύση είναι μια ανακύκλωση των ορίων δαπανών του 2025, με εξαίρεση τις συνταξιοδοτικές δαπάνες.

Σε αυτή την περίπτωση:

Όσον αφορά στις δαπάνες: Η κυβέρνηση μπορεί να εκδώσει διατάγματα για τη μεταφορά των ορίων δαπανών του 2025 στο 2026, ουσιαστικά παγώνοντας τις περισσότερες δαπάνες χωρίς να κάνει προσαρμογή στον πληθωρισμό.

– Συντάξεις: Εδώ υπάρχει μια βασική εξαίρεση: Οι συντάξεις, οι οποίες αυξάνονται αυτόματα με τον πληθωρισμό, κάτι που ενδεχομένως θα προσθέσει δισεκατομμύρια κόστους στον προϋπολογισμό.

– Φορολογία: Οι υφιστάμενοι φόροι μπορούν να συνεχίσουν να εισπράττονται, αλλά taφορολογικά κλιμάκια δεν μπορούν να προσαρμοστούν στον πληθωρισμό. Αυτό θα μπορούσε να ασκήσει πίεση σε χιλιάδες νοικοκυριά που επί του παρόντος απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος.

– Δανεισμός: Ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να συνεχίσουν να εκδίδουν ομολογίες για την ανατροφοδότηση του γαλλικού χρέους από τις κεφαλαιαγορές.

Γ. Διάλυση του κοινοβουλίου

Εάν ο Μακρόν επιλέξει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές – όπως ήδη απαιτούν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης – το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση ακόμη και νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης για τον προϋπολογισμό θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνα πιεστικό.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 20 ημέρες προεκλογικής εκστρατείας πριν από τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου των εκλογών, με τον δεύτερο γύρο να ακολουθεί μία εβδομάδα αργότερα.

Μετά από αυτό, οι νεοεκλεγέντες βουλευτές θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να οργανωθούν έως ότου αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους.

Και μια τέτοια εξέλιξη αφήνει ελάχιστα χρονικά περιθώρια ώστε μέσα στον Δεκέμβριο το νέο κοινοβούλιο να (υπερ)ψηφίσει προσωρινά μέτρα για τον προϋπολογισμό πριν από τις αρχές του 2026.