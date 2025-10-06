ΗΠΑ: Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Η αμερικανική πολιτεία του Ιλινόι και η δημοτική αρχή του Σικάγο προσέφυγαν σήμερα στη δικαιοσύνη κατά της ανάπτυξης από τη διοίκηση Τραμπ εκατοντάδων στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στην πόλη που περιγράφεται ως «εμπόλεμη ζώνη».

Ανάλογη ανάπτυξη στο Πόρτλαντ (δυτικά), μια άλλη πόλη που διοικείται από Δημοκρατικούς, ανεστάλη προσωρινά αυτό το Σαββατοκύριακο από τη δικαιοσύνη.

«Οι Αμερικανοί, όπου κι αν διαμένουν, δεν θα πρέπει να ζουν υπό την απειλή μιας κατοχής από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και κυρίως όχι απλά επειδή η πόλη ή η πολιτεία τους έχει χάσει την εύνοια του προέδρου», επισημαίνουν στις προσφυγές τους οι αρχές του Ιλινόι και του Σικάγο, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας.

«Πρόσχημα» οι διαδηλώσεις

Κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί ως «πρόσχημα» τις διαδηλώσεις μπροστά από ένα κέντρο της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) σε προάστιο του Σικάγο για να δικαιολογήσει την ανάπτυξη στρατευμάτων.

«Όμως, απέχοντας από το να συμβάλει στη δημόσια ασφάλεια στην περιοχή του Σικάγο, αυτές οι προκλητικές και αυθαίρετες ενέργειες απειλούν να τη θέσουν σε κίνδυνο προκαλώντας δημόσιες διαμαρτυρίες», υπογραμμίζουν οι ενάγοντες, καλώντας τη δικαιοσύνη να αντιταχθεί σε αυτήν την ανάπτυξη.

Υπενθυμίζουν μεταξύ άλλων τον θάνατο τη 12η Σεπτεμβρίου ενός μετανάστη χωρίς νόμιμα έγγραφα ο οποίος σκοτώθηκε στο Σικάγο από πράκτορες της ICE έπειτα από μια άρνηση να υποβληθεί σε έλεγχο, τέσσερις ημέρες μετά την τεράστια επιχείρηση στο Ιλινόι με την ονομασία “Midway blitz”.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το Σάββατο διάταγμα για την αποστολή 300 μελών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο προκειμένου να «προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τη δημόσια περιουσία», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΜΠΕ