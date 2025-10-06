ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να ορίσει προθεσμία για τις συνομιλίες για τη Γάζα, αλλά επιθυμεί συμφωνία «γρήγορα»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, απέφυγε να δώσει προθεσμία για τις έμμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα στην Αίγυπτο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο διεξάγονται τεχνικές συνομιλίες μεταξύ του Ειδικού Απεσταλμένου Γουίτκοφ και του κ. [Τζάρεντ] Κούσνερ, καθώς και των αντίστοιχων κομμάτων από όλες τις πλευρές», λέει η Λίβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο, ένας Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel ότι, ενώ οι Γουίτκοφ και Κούσνερ βρίσκονται στην Αίγυπτο, θα συμμετάσχουν προσωπικά στις διαπραγματεύσεις μόνο όταν αυτές είναι έτοιμες να οριστικοποιηθούν.

Η σημερινή πρώτη ημέρα των συνομιλιών είναι κυρίως για να επιτραπεί στις πλευρές να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και για να εντοπίσουν οι μεσολαβητές ποια είναι τα εναπομείναντα κενά και πώς να τα κλείσουν, λέει η διπλωμάτης.

Η Λέβιτ σημείωσε ότι «Όλες οι πλευρές αυτής της σύγκρουσης [ήδη] συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και συμφωνούν στο πλαίσιο των 20 σημείων που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ».

«Η κυβέρνηση εργάζεται πολύ σκληρά για να προχωρήσει η διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Ο πρόεδρος θέλει να δει μια εκεχειρία. Θέλει να δει τους ομήρους να απελευθερώνονται».

«Οι τεχνικές ομάδες το συζητούν αυτό τώρα που μιλάμε για να διασφαλίσουν ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για την απελευθέρωση των ομήρων».

«Εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα απελευθερωθούν», είπε, σε αυτό που φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που ένας αξιωματούχος του Τραμπ αναφέρεται σε Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας ως τέτοιους. Ωστόσο, φαίνεται πιο πιθανό να πρόκειται για γλωσσικό ολίσθημα παρά για μια νέα πολιτική απόφαση.

Το τελεσίγραφο στη Χαμάς και η προσθεσία για τις συνομιλίες

Πιεσμένη για το αν η προθεσμία της 5ης Οκτωβρίου που έθεσε ο Τραμπ στη Χαμάς για να απαντήσει στην πρότασή του για τη Γάζα εξακολουθεί να ισχύει, η Λέβιτ τόνισε ότι η Χαμάς ήδη, την Παρασκευή, «εξέδωσε μια πολύ σαφή δήλωση κατά την άποψη του προέδρου ότι αποδέχεται το πλαίσιο του προέδρου και γι’ αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι τεχνικές συνομιλίες».

Πιεσμένη για ένα χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες στην Αίγυπτο, η Λέβιτ αποφεύγει να γίνει συγκεκριμένη.

«Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό γρήγορα, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάποια δυναμική, να βγάλουμε τους ομήρους και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος αυτού, το οποίο είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαρκή, διαρκή ειρήνη στη Γάζα και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα είναι πλέον ένα μέρος που απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, προφανώς χωρίζοντας την πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα σε δύο – με το πρώτο μέρος να είναι η απελευθέρωση των ομήρων και το δεύτερο μέρος να είναι η μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.

Πηγή: Times of Israel