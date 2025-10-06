Η Φον ντερ Λάιεν υπό νέα επίθεση αμφισβήτησης: «Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της διαίρεσης»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε στην νέα προσπάθεια ανατροπής της προεδρίας της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική ενότητα σε μια περίοδο όπου «οι αντίπαλοί μας δεν είναι απλώς έτοιμοι να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε διαίρεση», αλλά «ενεργά προκαλούν αυτές τις διαιρέσεις εξαρχής».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα δύο ταυτόχρονες προτάσεις μομφής τόσο από τα αριστερά της όσο και από τα δεξιά της, μόλις τρεις μήνες μετά την πρώτη της ψηφοφορία μομφής, από την οποία είχε «επιβιώσει» με άνεση.

Καμία από τις δύο προτάσεις δεν αναμένεται να περάσει.

Σημασία της ενότητας

«Ο στόχος αυτής της ενότητας δεν είναι απαραίτητα να συμφωνούμε σε κάθε λεπτομέρεια», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Δευτέρα, ενώ οι ευρωβουλευτές συζητούσαν τις δύο προτάσεις.

«Στην πραγματικότητα, η ένταση και η αντιπαράθεση είναι ένα εγγενές και σημαντικό κομμάτι της χάραξης πολιτικής. Αλλά, ίσως περισσότερο από ποτέ, έχει σημασία η συνολική εικόνα».

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε τα λόγια της αναφερόμενη στις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικά drones και σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία ο Ρώσος ηγέτης κατηγόρησε την Ε.Ε. για «κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, τον οποίο ο ίδιος ξεκίνησε.

Η στρατηγική της Ρωσίας

«Αυτό είναι το παλαιότερο τέχνασμα του κόσμου. Σπείρε διχόνοια, διέδωσε ψευδείς πληροφορίες, δημιούργησε αποδιοπομπαίους τράγους», είπε στο Στρασβούργο.

«Όλα αυτά για να στρέψουν τους Ευρωπαίους ο ένας εναντίον του άλλου, να μειώσουν την ετοιμότητά μας ενώ πολεμάμε μεταξύ μας, να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητά μας και την ανθεκτικότητά μας».

«Αυτή είναι παγίδα. Και απλώς δεν μπορούμε να την πέσουμε».

Η ομιλία της αντήχησε όσα είχε πει τον Ιούλιο, όταν είχε κατακεραυνώσει τους επικριτές της για το γεγονός ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο «των χειριστών τους στη Ρωσία ή αλλού».

Αυτή τη φορά, η παρέμβασή της ήταν λιγότερο προκλητική και πιο σύντομη, αντικατοπτρίζοντας την αίσθηση κόπωσης των κεντρώων κομμάτων, που θεωρούν ότι οι καταδικασμένες σε αποτυχία προσπάθειες υποβαθμίζουν το κοινοβουλευτικό δικαίωμα να καταθέτουν προτάσεις μομφής.

«Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά μετράει, δηλαδή στην εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων», τόνισε.

Αντιπαραθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι προτάσεις που κατέθεσαν οι Patriots for Europe και η Αριστερά σχετίζονται με την αντίθεσή τους στις εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η φον ντερ Λάιεν με τις ΗΠΑ και το Μερκοσούρ.

Σε άλλα ζητήματα, ωστόσο, διαφέρουν.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης των Πατριωτών, κατηγόρησε την Επιτροπή για τον τρόπο διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης και την «εκτός ελέγχου» ρυθμιστική ατζέντα της. «Η Ευρώπη είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια της γραφειοκρατίας», δήλωσε.

Ταυτόχρονα, η Μανόν Ομπρί, συν-ηγέτης της Αριστεράς, κατηγόρησε τη φον ντερ Λάιεν ότι συνωμοτεί με την ακροδεξιά και παρακολουθεί αμέτοχη τη «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας. «Πώς μπορείτε να βλέπετε ολόκληρο λαό να αφανίζεται;», είπε. «Κυρία φον ντερ Λάιεν, πρέπει να φύγετε. Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε».

Η απάντηση της φον ντερ Λάιεν

Σε αντίθεση με τη συζήτηση του Ιουλίου, η φον ντερ Λάιεν δεν απάντησε αναλυτικά σε κάθε κριτική σημείο. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε, όπως και το καλοκαίρι, ότι ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσαν οι επικριτές της είναι κοινά με τον κεντρώο συνασπισμό που στήριξε την επανεκλογή της και προσφέρθηκε να συνεργαστεί στενότερα για την επίλυση των τριβών.

«Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δεν έχετε ακόμη αποφασίσει πώς θα ψηφίσετε αυτή την εβδομάδα. Αλλά ανησυχείτε και για ορισμένα θέματα που αναφέρονται επιφανειακά στις προτάσεις», είπε. «Ξέρω ότι προέρχονται από γνήσια και δικαιολογημένη ανησυχία».

Οι προτάσεις μομφής θα ψηφιστούν ξεχωριστά την Πέμπτη στις 12:00 CET.

Η Ευρωπαϊκή Λαϊκή Ομάδα (EPP), οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες (S&D), οι Φιλελεύθεροι του Renew Europe και οι περισσότεροι Πράσινοι αναμένεται να καταψηφίσουν.

Με πληροφορίες από Euronews