Reuters: Στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία πολεμούν 5.000 Κουβανοί σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

Η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τους διπλωμάτες της να καταψηφίσουν το ψήφισμα του ΟΗΕ που καλεί την Ουάσινγκτον να άρει το επί δεκαετίες εμπάργκο που έχει επιβάλει στην Κούβα, κοινοποιώντας εν μέρει λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη της Κούβας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, γράφει το Reuters.

Στο πλαίσιο μιας εκστρατείας της αμερικανικής κυβέρνησης, οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα ενημερώσουν τις χώρες ότι η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ενεργά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τους 5.000 Κουβανούς που πολεμούν στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας.

Το μη διαβαθμισμένο τηλεγράφημα με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, που εστάλη σε δεκάδες αποστολές των ΗΠΑ, έδινε εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να αντιταχθούν στο μη δεσμευτικό ψήφισμα, το οποίο υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μεγάλη πλειοψηφία χρόνο με το χρόνο από το 1992.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ξένων στρατευμάτων στην επίθεση της Ρωσίας, καθώς εκτιμάται ότι 1.000-5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία», αναφέρεται.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους Κουβανούς μαχητές, αλλά είπε ότι η Ουάσινγκτον λαμβάνει υπ’ όψιν τις αναφορές ότι Κουβανοί πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. «Το κουβανέζικο καθεστώς απέτυχε στο να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιούνται σαν πιόνια στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.