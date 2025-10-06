Τριγωνικές διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς υπό ασφυκτική αμερικανική πίεση για άμεση συμφωνία

Αποφασισμένη να οριστικοποιήσει τη συμφωνία για τη Γάζα βάσειο του σχεδίου Τραμπ, εμφανίζεται η αμερικανική πλευρά που συμμετέχει στις (έμμεσες) διαπργαγματεύεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ανωνύμως στο ισραηλινό Channel 12 ότι η Ουάσιγκτον θέλει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την πρότασή της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αυτή την εβδομάδα.

Πρόσθεσε δε ότι τόσο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ όσο και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν εντολή να μην εγκαταλείψουν την Αίγυπτο χωρίς να έχουν επιτύχει τη συμφωνία.

Σε αναζήτηση συνθηκών για την πρώτη ανταλλαγή

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των Αιγύπτιων και Παλαιστίνιων διαπραγματευτών με σκοπό την επίτευξη κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, διανύουν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας τις πρώτες ώρες τους.

Το BBC επιβεβαίωσε ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ όπου διεξάγεται ο νέος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Παλαιστίνιοι και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αρχικές συναντήσεις επικεντρώνονται στη «δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών πεδίου» που θα οδηγήσει σε μια πιθανή ανταλλαγή με αποτέλεσμα

την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα με

απελευθέρωση ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων.

Αξιωματούχοι της Αιγύπτου και του Κατάρ πραγματοποιούν ξεχωριστές συναντήσεις με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους για να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας, μολονότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε πολλά μέρη της Λωρίδας της Γάζας.

Τα αγκάθια

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη «προσέγγιση» των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ – με το οποίο το Ισραήλ έχει συμφωνήσει και το οποίο η Χαμάς έχει εν μέρει αποδεχτεί – είναι στην πραγματικότητα απλώς ένα πλαίσιο.

Και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά σημεία που πρέπει να επιλυθούν και από τις δύο πλευρές:

Δομή απελευθέρωσης ομήρων: Η Χαμάς έχει συμφωνήσει στην ανταλλαγή ομήρων που περιγράφεται λεπτομερώς στο σχέδιο του Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες «προϋποθέσεις επί του πεδίου». Αλλά οι όμηροι είναι το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί της ομάδας – και δεν είναι σαφές εάν η Χαμάς είναι πρόθυμη να τους απελευθερώσει προτού οριστικοποιηθούν άλλα στοιχεία της συμφωνίας.

Αφοπλισμός της Χαμάς: Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι η ένοπλη ομάδα πλήρως να εξοντωθεί. Βαασικό σημείο στο σχέδιο του Τραμπ απαιτεί από την ένοπλη ομάδα να παραδώσει τα όπλα. Αλλά η Χαμάς δεν έκανε καμία αναφορά στον αφοπλισμό στην απάντησή της επί του σχδίου, τροφοδοτώντας εικασίες ότι δεν έχει αλλάξει τη θέση της.

Μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Το σχέδιο ορίζει ότι η Γάζα θα κυβερνάται από ένα προσωρινό μεταβατικό σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών με τη συμμετοχή διεθνών ηγετών και στη συνέχεια θα παραδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι όμως γνωστό ότι ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής, επιμένοντας ότι δεν θα παίξει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση.

Ισραηλινή αποχώρηση. Η διατύπωση στο προτεινόμενο σχέδιο του Λευκού Οίκου για την αποχώρηση, που παρουσιάζεται σε τρία στάδια, είναι ασαφής και δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ισραηλινή αποχώρηση. Η Χαμάς πιθανότατα θα θελήσει να το διευκρινίσει αυτό.

Γερμανός ΥΠΕΞ: Εφικτή η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ Γάζα μέχρι την επόμενη εβδομάδα

Σημειβτέον ότι ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε νωρίτερα Δευτέρα ότι η πρώτη φάση των σχεδίων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά πρόσθεσε ότι όλα τα άλλα ζητήματα θα χρειαστούν χρόνο.

Η πρώτη φάση στοχεύει σε κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, περιορισμό της στρατιωτικής σύγκρουσης και μεταφορά προμηθειών στη Γάζα – όλα αυτά είναι εφικτά, δήλωσε ο Βάντεφουλ.

«Όλα τα άλλα ζητήματα είναι πολύ περίπλοκα και, μάλιστα, γι’ αυτό χρειάζονται και χρόνο», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ.

«Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στο να κάνουμε αυτό το πρώτο αποφασιστικό βήμα μαζί».

Με πληροφορίες από Times of Israel, Reuters, BBC