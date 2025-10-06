Συρία: Τα πρώτα αποτελέσματα για το νέο κοινοβούλιο δείχνουν χαμηλό ποσοστό για τις μειονότητες και τις γυναίκες

Η Συρία δημοσίευσε τη Δευτέρα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας έμμεσης ψηφοφορίας για ένα νέο κοινοβούλιο, ένα βασικό βήμα στην απομάκρυνση από τον έκπτωτο ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, αλλά ένα βήμα που έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την συμπερίληψη και τη δικαιοσύνη υπό τους νέους ηγέτες της χώρας.

Στην ψηφοφορία της Κυριακής, περίπου 6.000 μέλη των περιφερειακών εκλογικών σωμάτων επέλεξαν υποψηφίους από προεγκεκριμένους καταλόγους, μέρος μιας διαδικασίας για την παραγωγή σχεδόν των δύο τρίτων του νέου σώματος των 210 εδρών. Ο πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα θα επιλέξει αργότερα το υπόλοιπο ένα τρίτο.

Τις ημέρες πριν από την ψηφοφορία, αναλυτές και ορισμένοι Σύριοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι η διαχείριση ήταν υπερβολικά κεντρική και ότι η αναστολή των εκλογών σε περιοχές εκτός κυβερνητικού ελέγχου σήμαινε ότι δεν εκπροσωπούνταν δίκαια όλες οι κοινότητες.

Στα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, η εκλογική επιτροπή της Συρίας ανέφερε ότι είχαν επιλεγεί 119 βουλευτές, αλλά δεν συμπεριέλαβε τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας. Ανέφερε ότι οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία είχαν προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. τοπική ώρα για να ασκήσουν έφεση.

Ανησυχίες για την εκπροσώπηση, στενό περιθώριο εφέσεων

Έξι νέοι βουλευτές είναι γυναίκες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters, η οποία επαληθεύτηκε από παρατηρητές εκλογών. Οι παρατηρητές ανέφεραν ότι τέσσερις από τους εκλεγμένους προέρχονταν από θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός Χριστιανού, ενός Ισμαηλίτη Μουσουλμάνου και δύο Αλαουιτών, της αίρεσης από την οποία προέρχεται ο Άσαντ.

Άλλοι έξι προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες: τρεις Τουρκμένοι και τρεις Κούρδοι, ένας εκ των οποίων είναι γυναίκα, ανέφεραν οι παρατηρητές.

Ένας από τους παρατηρητές εκλογών περιέγραψε το νέο κοινοβούλιο ως συντριπτικά σουνίτες Μουσουλμάνοι και άνδρες. Ο παρατηρητής είπε επίσης ότι το σύντομο χρονικό διάστημα για την άσκηση προσφυγών περιόρισε σοβαρά την ικανότητα υποβολής αντιρρήσεων και υπονόμευσε την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Οι αρχές λένε ότι κατέφυγαν σε ένα έμμεσο σύστημα αντί για την καθολική ψηφοφορία λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων για τον πληθυσμό μετά τον πόλεμο, ο οποίος σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους και εκτόπισε εκατομμύρια.

Επικαλούμενες λόγους ασφαλείας και πολιτικούς λόγους, οι αρχές ανέβαλαν την ψηφοφορία σε περιοχές εκτός κυβερνητικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κουρδικών περιοχών του βορρά και βορειοανατολικού τμήματος της Συρίας, καθώς και της επαρχίας Σουέιντα, που ελέγχεται από τη μειονότητα των Δρούζων.

Αυτές οι αναστολές άφησαν 21 έδρες κενές. Παραμένει ασαφές πότε θα μπορούσαν να διεξαχθούν ψηφοφορίες εκεί.

Οι αναλυτές λένε ότι οι 70 βουλευτές που διορίστηκαν από τον Αλ Σαράα θα είναι καθοριστικοί για τον καθορισμό του επιπέδου ποικιλομορφίας και συμπερίληψης του πρώτου κοινοβουλίου της Συρίας μετά τον Άσαντ.

Το κοινοβούλιο ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο υπό τον Άσαντ, με 250 έδρες, εκ των οποίων τα δύο τρίτα προορίζονταν για μέλη του κόμματός του Μπάαθ. Οι τελευταίες εκλογές τον Ιούλιο του 2024 χαρακτηρίστηκαν φάρσα από τους αντιπάλους του Άσαντ.

Η γυναικεία εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο ήταν επίσης χαμηλή υπό τον Άσαντ και τον πατέρα του, Χάφεζ, πριν από αυτόν. Οι γυναίκες νομοθέτες αποτελούσαν μόνο το 6% έως 13% της νομοθετικής εξουσίας από το 1981 μέχρι την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, η οποία συλλέγει δεδομένα για τα εθνικά κοινοβούλια παγκοσμίως.

Πηγή: Reutes