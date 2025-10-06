Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Λούλα «τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες»

Την άρση των δασμών που επιβλήθηκαν στα προϊόντα της χώρας του και των κυρώσεων κατά Βραζιλιάνων αξιωματούχων ζήτησε ο Πρόεδρος Λούλα από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την οποία ο Αμερικανός ομόλογός του χαρακτήρισε «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και θα συναντηθούμε στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «απόλαυσα την τηλεδιάσκεψη. Οι χώρες μας θα τα πάνε πολύ καλά»

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% σε βραζιλιάνικα προϊόντα και κυρώσεις εναντίον αρκετών κορυφαίων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου ενός δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να τιμωρήσει τη Βραζιλία για αυτό που χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε προς μια κατάσταση win-win σε αυτή τη σχέση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Τζεράλντο Άλκμιν, στον οποίο έχει ανατεθεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Η τηλεφωνική κλήση ήρθε μετά από αυτό που αρχικά φάνηκε να είναι μια τυχαία συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, η οποία οδήγησε τον Τραμπ να επαινέσει την «εξαιρετική χημεία» του με τον Λούλα.

Ωστόσο, ο ιστότοπος ειδήσεων Estadao ανέφερε ότι η σύντομη συνάντηση, η οποία περιελάμβανε μια αγκαλιά, ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα μιας εντατικής «διπλωματικής επιχείρησης» στο παρασκήνιο.

Στον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν αιχμές στις ομιλίες τους, με τον Λούλα να καταδικάζει μια «απαράδεκτη» επίθεση στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας της Βραζιλίας.