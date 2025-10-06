Ηλύσια Πεδία: Παραμένει πρωθυπουργός ο Λεκορνί μέχρι την Τετάρτη – Ύστατη προσπάθεια μετά από αίτημα Μακρόν

Δύο ημέρες ακόμη παραμένει πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Λεκορνί, αποδεχόμενος αίτημα του Μακρόν για διαπραγματεύσεις δύο ημερών για να καταλήξει σε ένα σχέδιο για τη «σταθερότητα» της χώρας, όπως ανέφεραν τα Ηλύσια Πεδία σε ανακοίνωσή τους.

Ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί «να διεξάγει τελικές διαπραγματεύσεις έως το βράδυ της Τετάρτης για να καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανέφερε το μέγαρο των Ηλυσίων, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού μετά από λιγότερο από ένα μήνα στο αξίωμα.

Ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στο στο X ανέφερε: «Έχω αποδεχτεί, κατόπιν αιτήματος του προέδρου, να πραγματοποιήσω τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι δυνατό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

J'ai accepté à la demande du Président de la République de mener d'ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays. Je dirai au chef de l'Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Όπως γράφουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά ο Μακρόν έδωσε στον Λεκορνί ένα τυπικό περιθώριο δύο ημερών για να σώσει την κυβέρνησή του, αν και τα ίδια μέσα αναφέρουν ότι ο παραιτηθείς πρωθυπουργός δεν φαίνεται να έχει καμία πρόθεση να παραμείνει στο πρωθυπουργικό μέγαρο.