Logo Image

Ηλύσια Πεδία: Παραμένει πρωθυπουργός ο Λεκορνί μέχρι την Τετάρτη – Ύστατη προσπάθεια μετά από αίτημα Μακρόν

Κόσμος

Ηλύσια Πεδία: Παραμένει πρωθυπουργός ο Λεκορνί μέχρι την Τετάρτη – Ύστατη προσπάθεια μετά από αίτημα Μακρόν

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ο Λεκορνί παραιτήθηκε μετά από λιγότερο από ένα μήνα στο αξίωμα του.

Δύο ημέρες ακόμη παραμένει πρωθυπουργός της Γαλλίας ο  Λεκορνί, αποδεχόμενος αίτημα του Μακρόν για διαπραγματεύσεις  δύο ημερών για να καταλήξει σε ένα σχέδιο για τη «σταθερότητα» της χώρας, όπως ανέφεραν τα Ηλύσια Πεδία σε ανακοίνωσή τους.

Ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί «να διεξάγει τελικές διαπραγματεύσεις έως το βράδυ της Τετάρτης για να καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανέφερε το μέγαρο των Ηλυσίων, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού μετά από λιγότερο από ένα μήνα στο αξίωμα.

Ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στο στο X ανέφερε: «Έχω αποδεχτεί, κατόπιν αιτήματος του προέδρου, να πραγματοποιήσω τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι δυνατό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Όπως γράφουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά ο Μακρόν έδωσε στον Λεκορνί ένα τυπικό περιθώριο δύο ημερών για να σώσει την κυβέρνησή του, αν και τα ίδια μέσα αναφέρουν ότι ο παραιτηθείς πρωθυπουργός δεν φαίνεται να έχει καμία πρόθεση να παραμείνει στο πρωθυπουργικό μέγαρο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube