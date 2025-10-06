Ιταλία: Απαγόρευση πραγματοποίησης διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων στις 7 Οκτωβρίου στην Μπολόνια

Οι αρχές στην πόλη Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας απαγόρευσαν μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, επικαλούμενες τον κίνδυνο αναταραχών, μετά από ημέρες διαμαρτυριών και συγκρούσεων με την αστυνομία σε όλη την Ιταλία, δήλωσε τοπικός εκπρόσωπος του υπουργού Εσωτερικών.

Η ομάδα Giovani Palestinesi (Παλαιστινιακή Νεολαία) Italia είχε προγραμματίσει διαδηλώσεις στις πόλεις Μπολόνια και Τορίνο για να σηματοδοτήσει τη δεύτερη επέτειο μιας επίθεσης των μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ που σκότωσε 1.200 ανθρώπους.

«Η διαδήλωση θα απαγορευτεί απολύτως», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ενρίκο Ρίτσι, τοπικός νομάρχης της Μπολόνια, καθώς οι τοπικές αρχές φοβούνται πιθανές συγκρούσεις μετά την έκρηξη βίας στη Ρώμη το Σαββατοκύριακο.

Η ομάδα Giovani Palestinesi επιβεβαίωσε στο Instagram ότι σχεδίαζαν να προσπαθήσουν να προχωρήσουν με μια συγκέντρωση παρά την απαγόρευση.

Η αντίδραση του ισραηλινού ΥΠΕΞ

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ιταλία, Τζόναθαν Πέλεντ, διαμαρτυρήθηκε κατά πρωτοβουλιών «που επιδιώκουν να δοξάσουν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και συνεργάστηκε με επιτυχία με τις ιταλικές αρχές για την ακύρωση της εκδήλωσης», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στο X.

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Ρώμη το Σάββατο

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο της Ρώμης το Σάββατο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυριών στην Ιταλία, αφότου το Ισραήλ αναχαίτισε έναν διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβε ακτιβιστές του.

Η εβραϊκή κοινότητα στο Μιλάνο επέλεξε έναν διακριτικό εορτασμό της επετείου της επίθεσης της Χαμάς.

«Θα βρεθούμε σε μια πλατεία της πόλης, προστατευμένοι από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα συναντηθούμε μεταξύ μας, αλλά για λόγους δημόσιας τάξης, η αστυνομία μας απαγόρευσε να ανακοινώσουμε την τοποθεσία», δήλωσε ο Νταβίντε Ρομάνο, διευθυντής του Μουσείου Εβραϊκής Ταξιαρχίας, σύμφωνα με την εφημερίδα la Repubblica.

Πηγή: Reuters