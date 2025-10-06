Τίρανα: Δολοφόνησε δικαστή μέσα στην δικαστική αίθουσα, γιατί «έχανε την δίκη»

Νεκρός μέσα στην δικαστική αίθουσα, στο εφετείο των Τιράνων, έπεσε δικαστής που προήδρευε ακροαματικής διαδικασίας, όταν άνδρας έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Αλβανίας, σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο δικαστής υπέκυψε στα τραύματά του καθοδόν προς το νοσοκομείο.

Ένας πατέρας και ο γιος του, που ήταν διάδικοι στη δίκη, τραυματίστηκαν επίσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο δράστης, που βρισκόταν στο δικαστήριο για μία διαμάχη γαιοκτησίας, είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως «έχανε» και για αυτόν τον λόγο πυροβόλησε εναντίον του δικαστή.

Πηγή: ΑΜΠΕ