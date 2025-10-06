Logo Image

Γαλλία: Ο Μπρουνό Λε Μερ αποσύρει τη συμμετοχή του από την κυβέρνηση

Κόσμος

Γαλλία: Ο Μπρουνό Λε Μερ αποσύρει τη συμμετοχή του από την κυβέρνηση

REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo

Διετέλεσε επί 7 συναπτά έτη υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Ο Μπρουνό Λε Μερ, ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε αντιπαράθεση, ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την υπό παραίτηση κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Πρότεινα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να με αποσύρει από την κυβέρνηση πάραυτα και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές μου ως υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων στον πρωθυπουργό» ο οποίος παραιτήθηκε , γράφει στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι «επιθυμεί η απόφαση αυτή να καταστήσει δυνατή την επανάληψη των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης την οποία η Γαλλία χρειάζεται».

Ο Μπρουνό Λε Μερ, που διαδέχθηκε χθες βράδυ τον Λεκορνί στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ο αμετακίνητος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Εμανουέλ Μακρόν επί επτά χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2024.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube