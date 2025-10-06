Logo Image

ΟΗΕ: Η ετυμηγορία του ΔΠΔ για τον αρχηγό της πολιτοφυλακής του Σουδάν δείχνει ότι «δεν θα υπάρξει ατιμωρησία»

REUTERS/El-Tayeb Siddig

Δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για μαζικά εγκλήματα κατά αμάχων σημειώνουν τα Ηνωμένα Έθνη

Η καταδίκη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ενός αρχηγού της πολιτοφυλακής του Σουδάν για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο Νταρφούρ πριν από δύο δεκαετίες θα πρέπει να υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες στην τρέχουσα σύγκρουση του Σουδάν ότι δεν θα απολαύσουν ατιμωρησία, αναφέρει σε σχετική του τοποθέτηση ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι η σημερινή ετυμηγορία θα χρησιμεύσει ως μια νέα υπενθύμιση στους δράστες των σημερινών εγκλημάτων ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για μαζικά εγκλήματα κατά αμάχων», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο Βόλκερ Τουρκ στην ανακοίνωσή του πρόσθεσε ότι ήταν «μια υπενθύμιση ότι και αυτοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη μια μέρα για σοβαρές παραβιάσεις του νόμου».

