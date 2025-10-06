Logo Image

Βάντεφουλ: Η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα είναι εφικτή μέχρι την επόμενη εβδομάδα

REUTERS/Nadja Wohlleben

«Όλα τα άλλα ζητήματα είναι πολύ περίπλοκα και, μάλιστα, γι' αυτό χρειάζονται και χρόνο», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η πρώτη φάση των σχεδίων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά πρόσθεσε ότι όλα τα άλλα ζητήματα θα χρειαστούν χρόνο.

Η πρώτη φάση στοχεύει σε κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, περιορισμό της στρατιωτικής σύγκρουσης και μεταφορά προμηθειών στη Γάζα – όλα αυτά είναι εφικτά, δήλωσε ο Βάντεφουλ.

«Όλα τα άλλα ζητήματα είναι πολύ περίπλοκα και, μάλιστα, γι’ αυτό χρειάζονται και χρόνο», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ.

«Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στο να κάνουμε αυτό το πρώτο αποφασιστικό βήμα μαζί».

Πηγή: Reuters 

