Η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ ξεκινά ευρεία έρευνα για τον αντισημιτισμό στα πανεπιστήμια

Μια εποπτική υπηρεσία πολιτικών δικαιωμάτων υπό τη διοίκηση των Δημοκρατικών ξεκίνησε ευρεία έρευνα για το πώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε καταγγελίες αντισημιτισμού σε πανεπιστημιακούς χώρους, μια εξέταση που θα μπορούσε να φέρει σπάνια επίσημη επιτήρηση στις συγκρούσεις της κυβέρνησης Τραμπ με το Κολούμπια και άλλα πανεπιστήμια.

Η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ, μια διμερής επιτροπή που έχει ως αποστολή την παρακολούθηση παραβιάσεων πολιτικών δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα και στην κυβέρνηση, έχει ήδη προκαλέσει ενόχληση στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, λόγω της Δημοκρατικής προεδρίας της Ροσέλ Γκάρζα.

Εκτεταμένες αιτήσεις για έγγραφα και δημόσιες ακροάσεις

Τώρα, με τις ευρείες αιτήσεις για έγγραφα και επικοινωνίες μεταξύ ομοσπονδιακών αξιωματούχων και πανεπιστημίων, που είδε το Reuters, η έρευνα έχει προκαλέσει περαιτέρω ένταση στους αξιωματούχους της κυβέρνησης και στους εξωτερικούς συμμάχους τους.

Εκτός από την αίτηση για μεγάλο όγκο εγγράφων από τα πανεπιστήμια, η επιτροπή προγραμματίζει δημόσιες ακροάσεις τον Νοέμβριο με μάρτυρες υπό την καθοδήγηση των Δημοκρατικών ηγετών της, που θα καταλήξουν σε αναφορά με τα ευρήματα σε περίπου ένα χρόνο.

Η επιτροπή, που αποτελείται από τέσσερις Δημοκρατικούς, τρεις Ρεπουμπλικάνους και έναν Ανεξάρτητο, ψήφισε ομόφωνα να ξεκινήσει την έρευνα τον Ιανουάριο, λίγες ημέρες πριν αναλάβει την προεδρία ο Τραμπ.

Στόχος της έρευνας και η περίοδος που καλύπτει

Η έρευνα θα εξετάσει τις ομοσπονδιακές ενέργειες από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, ενώ η αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ στις κατηγορίες για διαδεδομένο αντισημιτισμό στα αμερικανικά πανεπιστήμια θα τεθεί επίσης υπό το μικροσκόπιο με τρόπους που δεν έχουν ακόμη αναλυθεί.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της προεδρίας, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, συμπεριλαμβανομένων κάποιων φοιτητικών διαδηλώσεων που θεωρήθηκαν πρόσχημα για έρευνα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χρησιμοποίησαν αυτές τις κατηγορίες, αμφισβητούμενες από πανεπιστημιακούς, για να δικαιολογήσουν απειλές διακοπής δισεκατομμυρίων δολαρίων ομοσπονδιακής χρηματοδότησης και για να πιέσουν αξιωματούχους να υπογράψουν νομικές συμφωνίες που, σύμφωνα με ειδικούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπονόμευσαν την παραδοσιακή ανεξαρτησία των ιδιωτικών κολεγίων και πανεπιστημίων.

Προσπάθειες της κυβέρνησης να ελέγξει την επιτροπή

Η έρευνα θα εξετάσει αυτές τις εκστρατείες πίεσης σε μια περίοδο που ο Τραμπ έχει αναμορφώσει σχεδόν όλα τα ομοσπονδιακά σώματα που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία παραβιάσεων πολιτικών δικαιωμάτων εντός της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει, χωρίς επιτυχία, να αποκτήσει έλεγχο της επιτροπής, προσπαθώντας να αντικαταστήσει τους Δημοκρατικούς ηγέτες της. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να τοποθετήσει τον Ρεπουμπλικάνο Επίτροπο Πίτερ Κίρσανοου ως πρόεδρο της επιτροπής νωρίτερα φέτος.

Δομή και ανεξαρτησία της επιτροπής

Η επιτροπή δημιουργήθηκε ως μέρος του Νόμου για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1957, ως ανεξάρτητη διακυβερνητική υπηρεσία, ανεξάρτητη από το Κογκρέσο και την εκτελεστική εξουσία.

Το Κογκρέσο διορίζει τέσσερα μέλη και τα υπόλοιπα τέσσερα διορίζονται από τον πρόεδρο για θητεία έξι ετών. Ο πρόεδρος έχει την εξουσία να ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, αλλά η επιτροπή πρέπει να ψηφίσει για την εγκατάστασή τους. Ο πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος μόνο για «παράλειψη καθήκοντος ή κακή διαχείριση», σύμφωνα με τον ιστότοπο της επιτροπής.

Αιτήσεις για επικοινωνίες και έγγραφα

Οι ενέργειες του Τραμπ κατά των πανεπιστημίων θα συμπεριληφθούν στην έρευνα, καθώς η επιτροπή ζήτησε όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των πανεπιστημίων και οποιασδήποτε ομοσπονδιακής υπηρεσίας «σχετικά με αντισημιτική συμπεριφορά ή συμπεριφορά βασισμένη σε κοινή καταγωγή σύμφωνα με τον Τίτλο VI», σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters.

Ο Τίτλος VI του Νόμου για τα Πολιτικά Δικαιώματα απαγορεύει συγκεκριμένα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή δραστηριότητα που λαμβάνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση να διακρίνει βάσει φυλής, χρώματος ή εθνικής καταγωγής.

Πανεπιστήμια που έλαβαν αιτήσεις πληροφοριών

Περίπου δώδεκα κολέγια και πανεπιστήμια έλαβαν επίσημα αιτήματα πληροφοριών (interrogatories), σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα. Μεταξύ αυτών ήταν το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το Κολούμπια αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα, ενώ το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα.

Η επιτροπή δεν ξεκίνησε την έρευνα νωρίτερα φέτος με σκοπό να εστιάσει αποκλειστικά στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πρακτικά συνεδριάσεων και έγγραφα που στάλθηκαν στα πανεπιστήμια.

Δηλώσεις ηγετών της επιτροπής και αντιδράσεις

Η έρευνα ξεκίνησε με εντολή του Κογκρέσου να παρακολουθεί την αντίδραση της κυβέρνησης στον αντισημιτισμό στα πανεπιστήμια, «ή την έλλειψή της», δήλωσε ο Δημοκρατικός Επίτροπος Μοντέρ Τζόουνς, που ηγείται της έρευνας.

«Αυτή η έρευνα από την Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε ενέργειες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση Τραμπ στο όνομα της καταπολέμησης του αντισημιτισμού», είπε ο Τζόουνς.

Η Κέντρα Γουάρτον, πρώην ανώτερη βοηθός του γενικού εισαγγελέα και μέλος της νομικής ομάδας του Τραμπ, δήλωσε ότι οι εκτεταμένες αιτήσεις της επιτροπής μπορεί να φαίνονται σαν προσπάθεια «κατασκοπείας» στις συνεχιζόμενες έρευνες της κυβέρνησης για τον αντισημιτισμό στα πανεπιστήμια.

Ανεξαρτησία της επιτροπής και σημασία της

Η έρευνα έρχεται την ώρα που οι συνεργάτες του Τραμπ διαλύουν το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και έχουν επαναπροσανατολίσει τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς συντηρητικά ζητήματα, όπως τα δικαιώματα όπλων και οι αντι-τρανς πολιτικές. Από τον Ιανουάριο, η διεύθυνση έχει χάσει σχεδόν 400 υπαλλήλους.

Η επιτροπή μπορεί να είναι μία από τις τελευταίες ανεξάρτητες υπηρεσίες που επιβλέπουν τα πολιτικά δικαιώματα εντός της κυβέρνησης, σύμφωνα με την Εβ Χιλ, εταίρο στο Brown, Goldstein and Levy. Η ανεξαρτησία της είναι «ουσιώδης» για να λογοδοτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση για τις πολιτικές πολιτικών δικαιωμάτων, πρόσθεσε.

«Η ανεξαρτησία επιτρέπει να είναι θαρραλέοι στην κριτική αρνητικών επιπτώσεων ομοσπονδιακών πολιτικών και να κρατούν οποιαδήποτε κυβέρνηση υπεύθυνη για πράγματα που δεν έχουν εξετάσει πλήρως», είπε η Χιλ. «Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν υπάρχει πολιτική εξάρτηση από την κυβέρνηση».