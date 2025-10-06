Κάγια Κάλας: Η ΕΕ θέλει να συμμετάσχει στο μεταβατικό όργανο για τη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει έναν ρόλο στη μεταβατική αρχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας της Κάγια Κάλας.

«Ναι, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη έχει έναν σπουδαίο ρόλο και θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε σε αυτό», δήλωσε η Κάλας, όταν ρωτήθηκε αν η ΕΕ θέλει να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Η ΕΕ είναι ένας σημαντικός δωρητής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους και έχει δεσμούς τόσο με την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και με το Ισραήλ, επεσήμανε η Κάλας.

«Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι μόνο πληρωτής, αλλά θα πρέπει επίσης να είμαστε και παράγοντας», είπε στο περιθώριο μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου στο Κουβέιτ.

«Έχουμε εργαστεί πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο… και συνεργαζόμαστε με τους Άραβες εταίρους μας. Καταλαβαίνουν ότι είναι προς το συμφέρον όλων αν είμαστε εκεί, οπότε ελπίζουμε ότι και οι Ισραηλινοί θα συμφωνήσουν σε αυτό», προσθέτει.

