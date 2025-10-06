Αίγυπτος: Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραηλινών και Χαμάς για τη Γάζα

Ξεκίνησαν στην Αίγυπτο οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των Αιγύπτιων και Παλαιστίνιων διαπραγματευτών με σκοπό την επίτευξη κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ.

Οπως μεταδίδει το BBC, αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ της παλαιστινιακής και της ισραηλινής πλευράς, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Παλαιστίνιοι και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι συναντήσεις επικεντρώνονται στη «δημιουργία των συνθηκών πεδίου» για μια πιθανή ανταλλαγή που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα με έναν αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων.

Διάλογος μέσω τρίτων

Αξιωματούχοι της Αιγύπτου και του Κατάρ πραγματοποιούν ξεχωριστές συναντήσεις με Αιγύπτιους και Παλαιστίνιους για να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας, μολονότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε πολλά μέρη της Λωρίδας της Γάζας.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε ασκώντας πίεση και στις δύο πλευρές να «προχωρήσουν γρήγορα». «Η πρώτη φάση μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει στείλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα αγκάθια

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη «προσέγγιση» των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ – με το οποίο το Ισραήλ έχει συμφωνήσει και το οποίο η Χαμάς έχει εν μέρει αποδεχτεί – είναι στην πραγματικότητα απλώς ένα πλαίσιο.

Και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά σημεία που πρέπει να επιλυθούν και από τις δύο πλευρές:

Δομή απελευθέρωσης ομήρων: Η Χαμάς έχει συμφωνήσει στην ανταλλαγή ομήρων που περιγράφεται λεπτομερώς στο σχέδιο του Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες «προϋποθέσεις επί του πεδίου». Αλλά οι όμηροι είναι το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί της ομάδας – και δεν είναι σαφές εάν η Χαμάς είναι πρόθυμη να τους απελευθερώσει προτού οριστικοποιηθούν άλλα στοιχεία της συμφωνίας.

Αφοπλισμός της Χαμάς: Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι η ένοπλη ομάδα πλήρως να εξοντωθεί. Βαασικό σημείο στο σχέδιο του Τραμπ απαιτεί από την ένοπλη ομάδα να παραδώσει τα όπλα. Αλλά η Χαμάς δεν έκανε καμία αναφορά στον αφοπλισμό στην απάντησή της επί του σχδίου, τροφοδοτώντας εικασίες ότι δεν έχει αλλάξει τη θέση της.

Μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Το σχέδιο ορίζει ότι η Γάζα θα κυβερνάται από ένα προσωρινό μεταβατικό σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών με τη συμμετοχή διεθνών ηγετών και στη συνέχεια θα παραδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι όμως γνωστό ότι ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής, επιμένοντας ότι δεν θα παίξει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση.

Ισραηλινή αποχώρηση. Η διατύπωση στο προτεινόμενο σχέδιο του Λευκού Οίκου για την αποχώρηση, που παρουσιάζεται σε τρία στάδια, είναι ασαφής και δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ισραηλινή αποχώρηση. Η Χαμάς πιθανότατα θα θελήσει να το διευκρινίσει αυτό.