Θιβέτ: Ένας νεκρός και εκατοντάδες διασωθέντες μετά τις σφοδρές χιονοπτώσεις στα βουνά

Ένας πεζοπόρος πέθανε από το κρύο και εκατοντάδες άλλοι διασώθηκαν μετά τις σφοδρές χιονοπτώσεις που έπληξαν το Οροπέδιο του Θιβέτ και τους πρόποδες του όρους Έβερεστ στην κινεζική πλευρά, ανέφεραν σήμερα πεζοπόροι και μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Αφού απομακρύνθηκε σήμερα από την περιοχή, μία νεαρή πεζοπόρος, η Φέιφεϊ, περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι πραγματοποιούσε μια πεζοπορία πολλών ημερών μαζί με τρεις φίλους και έναν τοπικό ξεναγό στην κοιλάδα Κάρμα, στους πρόποδες του Έβερεστ από την κινεζική πλευρά, στο Θιβέτ (δυτικά).

Όμως, σφοδρές χιονοπτώσεις έπιασαν εξαπίνης την ομάδα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, βυθίζοντας κάτω από το χιόνι τον καταυλισμό τους, που βρισκόταν σε υψόμετρο 5.000 μέτρων.

«Έπρεπε να καθαρίζουμε συνεχώς το χιόνι από τις σκηνές, ωστόσο κατέρρευσα από την εξάντληση (…) και η σκηνή μου καλύφθηκε από χιόνι», αφηγήθηκε η νεαρή γυναίκα, που κατάγεται από το Τζιανγκσού (ανατολικά). Τελικά, βρήκε καταφύγιο σε άλλη σκηνή.

Η δραματική πορεία προς τη διάσωση

Έπειτα από περπάτημα δέκα ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων «οι πυροσβέστες άνοιγαν τον δρόμο με τη βοήθεια γιακ και αλόγων προκειμένου να καθαρίσουν το χιόνι», η ομάδα των πεζοπόρων κατάφερε εντέλει να φθάσει στο κέντρο διάσωσης που είχε στηθεί στην αρχή της διαδρομής τους.

Στην ίδια κοιλάδα, άλλοι 350 πεζοπόροι διασώθηκαν χθες το βράδυ, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Όμως, περισσότεροι από 200 παραμένουν αυτήν τη στιγμή στους καταυλισμούς σε μεγάλο υψόμετρο, όπως η Φέιφεϊ.

Η νεαρή πεζοπόρος είπε πως είδε στη διαδρομή δεκάδες πεζοπόρους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν εξαντλημένοι από την πείνα αλλά και το μεγάλο υψόμετρο, ωστόσο κανένας δεν βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν απαντήσει στα ερωτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που μένει να διασωθούν στην περιοχή.

Ένας νεκρός από υποθερμία στην Τσινγχάι

Βορειότερα, στα όρη της επαρχίας Τσινγχάι (βορειοδυτική Κίνα), ένας πεζοπόρος έχασε τη ζωή του από υποθερμία και καταπόνηση λόγω υψόμετρου, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σε αυτήν τη ζώνη, που βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.000 μέτρων και πλήττεται επίσης από δυσχερείς μετεωρολογικές συνθήκες, άλλοι 137 πεζοπόροι επίσης απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επισκέπτες κατακλύζουν αυτήν την εβδομάδα τα βουνά της δυτικής και βορειοδυτικής Κίνας, λόγω των οκταήμερων εθνικών διακοπών. Αυτήν την περίοδο καταγράφεται μία σημαντική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ