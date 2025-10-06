Logo Image

Frontex: Ενίσχυση του ρόλου των drones σε σύνορα και εσωτερική ασφάλεια

REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Η Frontex χρησιμοποιεί drones για να υποστηρίζει την επιτήρηση των συνόρων»

Η Frontex ενισχύει τον ρόλο των drones στη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε., όπως προκύπτει από δηλώσεις του εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Μετανάστευσης Μάρκους Λάμερτ.

Ο κ. Λάμερτ αναφέρθηκε στον ρόλο των drones στις επιχειρήσεις της Frontex, λέγοντας πως «υπάρχει μια εν εξελίξει πρόσκληση μέσω της Frontex ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, που μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη για την αγορά διαφόρων μη επανδρωμένων μέσων επιτήρησης, δηλαδή drones. Η Frontex θα συνεχίσει επίσης να παρέχει εκπαίδευση για την τακτική χρήση των drones και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones για σκοπούς διαχείρισης των συνόρων».

Όπως είπε ο κ. Λάμερτ για τον ρόλο των drones στο μεταναστευτικό, «η Frontex είναι φορέας επιβολής του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί drones για να υποστηρίζει την επιτήρηση των συνόρων. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία για να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη χρήση drones για παράνομες δραστηριότητες στα σύνορα. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε λύσεις για να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να εντοπίζουν, παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις απειλές πιο αποτελεσματικά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

