Μερτς: «Προσπάθειες κατασκοπείας» τα drones στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Υποψιάζεται τη Μόσχα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποψιάζεται ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα από τα drones που εντοπίστηκαν στον γερμανικό εναέριο χώρο τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Μονάχου.

«Υποψιαζόμαστε ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών πιθανότατα ελέγχεται από τη Ρωσία. Ωστόσο, ερευνούμε την υπόθεση, και ανεξάρτητα από το από πού προέρχονται, πρόκειται για μια σοβαρή απειλή για την ασφάλειά μας», δήλωσε ο Μερτς στη δημόσια τηλεόραση το βράδυ της Κυριακής.

Το περιστατικό

Drones εντοπίστηκαν γύρω από το αεροδρόμιο του Μονάχου τις τελευταίες ημέρες, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τους διαδρόμους προσγείωσης και να ακυρώσουν πτήσεις. Οι ακυρώσεις άφησαν χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους, πολλοί εκ των οποίων είχαν παρευρεθεί στο Oktoberfest.

Οι παρατηρήσεις αυτές σημειώθηκαν εν μέσω ενός κύματος περιστατικών με drones που ταλαιπωρούν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κατηγορήσει το Κρεμλίνο για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Δανίας, της Εσθονίας, της Νορβηγίας, της Ρουμανίας και της Πολωνίας σε ξεχωριστά περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες.

«Προσπάθειες κατασκοπείας»

Ο Μερτς συνέκρινε τις πρόσφατες παραβιάσεις με τις εισβολές στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, προσθέτοντας ωστόσο ότι εκείνα τα περιστατικά «δεν συνέβαιναν τόσο συχνά όσο τα βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες».

«Πρόκειται για προσπάθειες κατασκοπείας», είπε ο Μερτς. «Είναι επίσης προσπάθειες να ανησυχήσει το κοινό. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Θα το κάνουμε, αλλά με ψυχραιμία και αίσθηση αναλογίας».

Διεργασίες στην ΕΕ

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανέγερση ενός λεγόμενου «τείχους drones» κατά μήκος του ανατολικού άκρου της Ε.Ε. Ωστόσο, μεγάλες χώρες-μέλη, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, διστάζουν να εκχωρήσουν τέτοιου είδους αμυντικά ζητήματα στην Ε.Ε., προτιμώντας να παραμείνουν υπό τον έλεγχο των εθνικών κρατών και του ΝΑΤΟ.

«Αντιμετωπίζουμε μια απειλή σε κλίμακα που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια», είπε ο Μερτς. «Εργαζόμαστε εντατικά, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή».

Ο Μερτς ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως κάποιο από τα drones που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής φέρει όπλα. Ένα μικρό ποσοστό των περιστατικών, πρόσθεσε, αφορά άτομα στη Γερμανία που κατασκευάζουν ιδιωτικά drones, σε μια μορφή μιμητικής εγκληματικότητας.

Σε ειρωνικό τόνο η απάντηση Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ειρωνεύτηκε τον ισχυρισμό του Μερτς ότι η Μόσχα βρίσκεται πιθανότατα πίσω από τις περισσότερες εμφανίσεις drones στη Γερμανία και αλλού.

«Το Βερολίνο ακόμη δεν έχει καταλάβει τι συνέβη με τους αγωγούς [Nord Stream] και δεν γνωρίζει ποιος τους ανατίναξε», δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα. «Φαίνεται πως δεν θα ασχοληθούν με τα drones πριν από τον επόμενο αιώνα».

Με πληροφορίες από POLITICO