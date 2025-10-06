Τσεχία: Ο πρόεδρος της χώρας καλεί τα κόμματα να συνεχίσουν την παροχή πυρομαχικών στην Ουκρανία

Ο τερματισμός μιας τσεχικής πρωτοβουλίας για την παράδοση πυρομαχικών στην Ουκρανία θα έβλαπτε την Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και την άμυνα του Κιέβου έναντι της Ρωσίας, δήλωσε ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ, μετά τη νίκη στις εκλογές του Σαββατοκύριακου ενός κόμματος που έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει το πρόγραμμα.

Το ANO, το λαϊκιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης του δισεκατομμυριούχου πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, κερδίζοντας 80 από τις 200 έδρες στην κάτω βουλή. Τώρα διεξάγει συνομιλίες με τα κόμματα για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Πριν από τις εκλογές, ο Μπάμπις είχε δηλώσει ότι θα τερματίσει την τσεχική επιχείρηση πυρομαχικών, χαρακτηρίζοντάς την υπερτιμημένη και αδιαφανή. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να το χειριστούν.

Ο τερματισμός της υποστήριξης στο Κίεβο «θα έχει αρνητικό αντίκτυπο»

«Αν μειώσουμε ή ακόμα και τερματίσουμε αυτήν την υποστήριξη, θα βλάψουμε πρωτίστως τους εαυτούς μας, αλλά ο τερματισμός αυτής της υποστήριξης θα έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην Ουκρανία, αν πολλοί περισσότεροι χάσουν τη ζωή τους», δήλωσε ο Πάβελ τη Δευτέρα.

Η επιχείρηση πυρομαχικών, η οποία συγκεντρώνει εμπόρους και αξιωματούχους άμυνας από όλο τον κόσμο για να βρουν εκατομμύρια φυσίγγια πυροβολικού για το Κίεβο με χρηματοδότηση από δυτικά έθνη, ήταν το εμβληματικό πρόγραμμα υποστήριξης για την Ουκρανία υπό την απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα.

Ο Πάβελ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας.

Η υποστήριξη έχει επαινεθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για τον Αντρέι Μπάμπις

Ο Πάβελ είπε ότι ο Μπάμπις θα μπορούσε να εξετάσει πιο προσεκτικά αυτή την πρωτοβουλία και να δει πώς λειτουργεί.

«Υποθέτω ότι τόσο με τον Αντρέι Μπάμπις όσο και με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, θα έχουμε κατά νου πάνω απ’ όλα το συμφέρον της Τσεχικής Δημοκρατίας, των συμμάχων και εταίρων μας, όπως η Ουκρανία, και δεν θα βλάψουμε ούτε αυτούς ούτε τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Πάβελ.

Η τσεχική κυβέρνηση ανέμενε ότι ο αριθμός των αποστολών από την επιχείρηση πυρομαχικών θα αυξανόταν φέτος, μετά από παραδόσεις 1,5 εκατομμυρίου τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων 500.000 βλημάτων 155 χιλιοστών, το 2024.

Πηγή: Reuters