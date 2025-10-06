Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να αναβληθεί η ακρόαση για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να αναβάλει κατά ένα μήνα την ακρόαση σχετικά με μια αίτηση που απαιτεί να επιτραπεί σε εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθούν Παλαιστίνιους κρατούμενους και ομήρους από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη που κρατούνται στο Ισραήλ.

Σε γραπτό αίτημα προς το δικαστήριο, ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι «οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος αυτού αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση της επιστροφής όλων των ομήρων, τόσο των ζωντανών όσο και των πεσόντων».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση, μέσω του Γραφείου του Εισαγγελέα του Κράτους, ενημέρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων και ομήρων από τη Γάζα θα μπορούσε να βλάψει τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ θεωρούν τη θέση της κυβέρνησης ως έμμεση παραδοχή ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και ομήροι ενδέχεται να υποστούν κακοποίηση στις ισραηλινές φυλακές.

Πριν από ενάμιση χρόνο, αρκετές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ, των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Κέντρου HaMoked για την Υπεράσπιση του Ατόμου και της Gisha, υπέβαλαν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Το ισραηλινό κράτος αποφεύγει εδώ και καιρό να υποβάλει λεπτομερή απάντηση στην αίτηση, υποβάλλοντας πάνω από 20 αιτήματα για παρατάσεις παρά τις πολλαπλές προθεσμίες που όρισαν οι δικαστές.

Τον Αύγουστο του 2024, οι Δικαστές Isaac Amit, Yechiel Kasher και Ruth Ronen εξέδωσαν μια υπό όρους εντολή που απαιτούσε από το κράτος να εξηγήσει δύο ζητήματα: γιατί συνεχίζει να επιβάλλει γενική απαγόρευση στις επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενους που κρατούνται από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας και την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και γιατί δεν έχει παράσχει στον Ερυθρό Σταυρό τα ονόματα όλων των κρατουμένων.

Μετά από επανειλημμένες αναβολές, το δικαστήριο προγραμμάτισε μια τελική ακρόαση για δύο εβδομάδες από τώρα. Το κράτος επρόκειτο να καταθέσει την απάντησή του την Κυριακή, αλλά αντ’ αυτού υπέβαλε το αίτημα του Νετανιάχου για αναβολή τόσο της κατάθεσης όσο και της ακρόασης κατά έναν ακόμη μήνα.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα του Κράτους, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε σύσκεψη την Κυριακή στην οποία παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Γιόσι Φουξ, ο Επίτροπος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών Κόμπι Γιακόμπι και εκπρόσωποι της Σιν Μπετ, των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Φυλακών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μετά τη συνάντηση, ο Νετανιάχου, με την υποστήριξη αξιωματούχων ασφαλείας, ζήτησε να αναβληθεί η διαδικασία, επικαλούμενος την πιθανώς επικείμενη εφαρμογή του πρόσφατα αποκαλυφθέντος σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αντιδράσεις για το αίτημα του Νετανιάχου

Ο δικηγόρος Όντεντ Φέλερ της Ένωσης για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ απάντησε ότι οι αιτούντες «ελπίζουν στο τέλος αυτού του τρομερού πολέμου, στην ασφαλή επιστροφή όλων των ζωντανών ομήρων, στην επιστροφή όλων των σορών και στο τέλος της κακοποίησης των κρατουμένων στις φυλακές και τα κέντρα κράτησης».

«Ωστόσο, οι αιτούντες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον υπαινιγμό ότι οι επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού ή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κρατούμενους θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιστροφή των ομήρων. Πρόκειται για αβάσιμους πολιτικούς ισχυρισμούς», υπογράμμισε ο Φέλερ.

«Η αποτυχία επιστροφής των ομήρων βαρύνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, όπως και τα συνεχιζόμενα βάσανα που προκαλούνται από τις παράνομες πολιτικές τους έναντι των Παλαιστινίων κρατουμένων», προσθέτει ο Φέλερ.

Πηγή: Times of Israel