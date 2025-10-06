Γαλλία: Δεν φταίω εγώ για την παραίτηση Λεκορνί, λέει ο Ρεταγιό

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό, πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν αισθάνεται «καθόλου» υπεύθυνος για την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσθέτοντας ότι «αποκλείεται» το κόμμα του να «υποστηρίξει έναν αριστερό πρωθυπουργό».

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε το TF1 ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί «του είχε αποκρύψει τον διορισμό του Μπρούνο Λεμέρ» ως Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που θέτει «ζήτημα εμπιστοσύνης».

Ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να μιλήσει, «προφανώς».

Το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο στη Γαλλία, καθώς ο Λεκορνί στην ομιλία του, άφησε αιχμές για Υπουργούς που θέλουν να γίνουν πρόεδροι, «φωτογραφίζοντας» τον Ρεταγιό, ο οποίος γενικώς έχει προεδρικές φιλοδοξίες. Οι πιέσεις στον Εμανουέλ Μακρόν να τοποθετηθεί για τη νέα πολιτική κρίση εντείνονται, με τον Γάλλο πρόεδρο να δέχεται σφοδρές επικρίσεις.

Με πληροφορίες από Le Figaro