Κόσμος

Κεντρική Ιταλία: Σεισμός 4,4 βαθμών ρίχτερ – Δεν έχουν καταγραφεί τραυματίες ή ζημιές

Σε χαμηλό εστιακό βάθος, η δόνηση έγινε αισθητή και στην πόλη της Ανκόνας

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών καταγράφηκε σήμερα στις 12.14 ώρα Ιταλίας, στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, η δόνηση έγινε αισθητή και στην πόλη της Ανκόνας, σημειώθηκε σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την ακτή και το εστιακό της βάθος ήταν 8 χιλιομέτρων.

Μέχρι αυτή την στιγμή, δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες και ούτε να προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ο σημερινός σεισμός καταγράφηκε στην ίδια περιοχή, στην οποία, στις 9 Νοεμβρίου του 2022, σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών, είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Πηγή: ΑΜΠΕ

