Γαλλία: Μοναχική βόλτα του Μακρόν στις όχθες του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνί (βίντεο)

Κόσμος

REUTERS/Stephanie Lecocq

Στις quais του Σηκουάνα περπατούσε ο Γάλλος πρόεδρος

Ταιριαστή στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, ήταν η μοναχική βόλτα του Εμανουέλ Μακρόν στις όχθες του Σηκουάνα, λίγο μετά την αποδοχή της παραίτησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Γάλλος πρόεδρος εθεάθη να περπατά μόνος του στις όχθες του Σηκουάνα στο Παρίσι, το πρωί της Δευτέρας.

Οι εικόνες του, ως υπουργού Οικονομίας να φεύγει από το Bercy με το ποταμόπλοιο στον ίδιο Σηκουάνα το 2016 φαίνονται πολύ μακρινές.

Ο Γάλλος πρόεδρος δέχεται πιέσεις από το στενό του περιβάλλον να μιλήσει δημόσια για το νέο πολιτικό αδιέξοδο της χώρας. Επίσης και ο πρώην πρωθυπουργός, Μισέλ Μπαρνιέ, κάλεσε τον Μακρόν να τοποθετηθεί.

