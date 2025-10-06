Γαλλία: Μοναχική βόλτα του Μακρόν στις όχθες του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνί (βίντεο)

Ταιριαστή στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, ήταν η μοναχική βόλτα του Εμανουέλ Μακρόν στις όχθες του Σηκουάνα, λίγο μετά την αποδοχή της παραίτησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.
Ο Γάλλος πρόεδρος εθεάθη να περπατά μόνος του στις όχθες του Σηκουάνα στο Παρίσι, το πρωί της Δευτέρας.
Démission de Sébastien Lecornu: Emmanuel Macron aperçu sur les quais parisiens. pic.twitter.com/IMIjircJ9X
Οι εικόνες του, ως υπουργού Οικονομίας να φεύγει από το Bercy με το ποταμόπλοιο στον ίδιο Σηκουάνα το 2016 φαίνονται πολύ μακρινές.
Ο Γάλλος πρόεδρος δέχεται πιέσεις από το στενό του περιβάλλον να μιλήσει δημόσια για το νέο πολιτικό αδιέξοδο της χώρας. Επίσης και ο πρώην πρωθυπουργός, Μισέλ Μπαρνιέ, κάλεσε τον Μακρόν να τοποθετηθεί.