UNHCR: «Καταστροφικό σφάλμα» θα ήταν η υποχώρηση στις πιέσεις για αλλαγή των αρχών χορήγησης ασύλου

«Καταστροφικό σφάλμα» θα ήταν η υποχώρηση στις πιέσεις για να μεταρρυθμιστεί η σύμβαση για τους πρόσφυγες και το σύστημα ασύλου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τα σχόλια του επικεφαλής της UNHCR Φιλίπο Γκράντι έρχονται ως απάντηση στις κινήσεις των ΗΠΑ να περιοριστεί σημαντικά το δικαίωμα στο άσυλο και να αναδιαμορφωθεί το μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πλαίσιο γύρω από την ανθρωπιστική μετανάστευση, σύμφωνα με το Reuters.

«Το να βάλουμε τη Σύμβαση για τους Πρόσφυγες και την αρχή του ασύλου στο τραπέζι θα ήταν ένα καταστροφικό λάθος», δήλωσε ο Γκράντι στα κράτη μέλη στη διάρκεια ετήσιας συνόδου της Ύπατης Αρμοστείας στη Γενεύη.

«Οι πιέσεις για τη μεταρρύθμιση του ασύλου δεν γίνονται καλή τη πίστει, αλλά αντιπροσωπεύουν ακόμη μια επίθεση στη διεθνή αλληλεγγύη, την ώρα που πολλές χώρες συνεχίζουν να υποδέχονται πρόσφυγες», πρόσθεσε.

Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη χορήγηση ασύλου

Τον περασμένο μήνα, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρότρυναν άλλες χώρες να ενταχθούν σε παγκόσμια εκστρατεία ανατροπής των προστασιών ασύλου, λέγοντας ότι οι μετανάστες θα πρέπει να αναζητούν να λάβουν άσυλο στην πρώτη χώρα που εισέρχονται, κι όχι σε κάποια χώρα της επιλογής τους.

Το άσυλο θα πρέπει να είναι προσωρινό, με τη χώρα φιλοξενίας να αποφασίζει πότε έχουν βελτιωθεί αρκετά οι συνθήκες πίσω στην πατρίδα τους για την επιστροφή τους, δήλωσαν οι ίδιοι.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται επίσης να καθορίσει ανώτατο όριο εισδοχής προσφύγων στους 7.500 ανθρώπους αυτό το οικονομικό έτος, ρεκόρ χαμηλού αριθμού που δίνει προτεραιότητα σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς της εθνοτικής ομάδας των Αφρικάνερ, σύμφωνα με πηγές.

Καθώς η σύγκρουση οδηγεί στον εκτοπισμό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη Μιανμάρ, στο Σουδάν, την Ουκρανία και τη Γάζα, η UNHCR αντιμετωπίζει επίσης τις μεγαλύτερες περικοπές προϋπολογισμού στην ιστορία της, δήλωσε παράλληλα ο προεδρεύων της σημερινής συνόδου στη Γενεύη Μαρσέλο Βάσκες Μπερμούντες.

Σχεδόν 5.000 θέσεις εργασίας έχουν περικοπεί φέτος, πάνω από ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της UNHCR, και η υπηρεσία υποχρεώθηκε να μειώσει την παρουσία της σε 185 γραφεία, συμπεριλαμβανομένου στη νότια Αφρική, πρόσθεσε ο Γκράντι. Περισσότερες θέσεις εργασίας αναμένεται να περικοπούν.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προβλέπει να ολοκληρώσει τη χρονιά με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση, περίπου 25% λιγότερα από πέρυσι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της.

Οργανώσεις αρωγής έχουν κλονιστεί από περικοπές στη χρηματοδότηση από μεγάλους δωρητές, με πρώτες τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές δυνάμεις που έθεσαν ως προτεραιότητα τις αμυντικές δαπάνες λόγω των αυξανόμενων φόβων για τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΜΠΕ