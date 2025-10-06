Γαλλία – Παραίτηση Λεκορνί: Βολές κατά ριπάς από την αντιπολίτευση στον Μακρόν

Σε νέα πολιτική κρίση η Γαλλία, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν έμεινε ούτε μήνα στο αξίωμα του πρωθυπουργού, ανακοινώνοντας σήμερα την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Στο X, ο ηγέτης της La France insoumise ζητά την «άμεση» εξέταση της πρότασης που υπέβαλαν 104 βουλευτές για την απομάκρυνση του Εμανουέλ Μακρόν. «Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζητάμε την άμεση εξέταση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για την απομάκρυνση του Εμανουέλ Μακρόν», γράφει.

Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l'examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d'Emmanuel Macron. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 6, 2025

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Λεκορνί, ήρθε και η αντίδραση της Εθνικής Συσπείρωσης. Ο πρόεδρος Ζορντάν Μπαρντελά, καλεί τον Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει εκ νέου την Εθνοσυνέλευση και να στείλει τους Γάλλους στις κάλπες.

«Σίγουρα θα υπάρξει επιστροφή στις κάλπες τις επόμενες εβδομάδες, αν όχι τους επόμενους μήνες, και το Rassemblement National θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του», δήλωσε.

Δυσφορία για τη σύνθεση της κυβέρνησης

Παρά τις υποσχέσεις για «σπάσιμο με το παρελθόν», η κυβερνητική ομάδα παρουσίαζε ελάχιστες αλλαγές: έντεκα υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκια.

Η σύνθεση της κυβέρνησης προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης, αλλά και του κόμματος Les Républicains. Παρόλο που ήταν σύμμαχος του Μακρόν στο πλαίσιο της «κοινής βάσης», η παράταξη του Μπρουνό Ρεταγιό – ο οποίος όμως επελέγη ξανά για το Υπουργείο Εσωτερικών – εξέφρασε τη λύπη της για τον μικρό αριθμό υπουργών του LR.