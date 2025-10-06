Logo Image

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί

Alain Jocard/Pool via REUTERS

Παρέμεινε στο αξίωμα για λιγότερο από έναν μήνα - Υπό πίεση οι γαλλικές μετοχές και τα ομόλογα

Την παραίτηση του υπέβαλε ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο κ. Λεκορνί παρέμεινε στο αξίωμα για λιγότερο από έναν μήνα

Ο κ. Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Λεκορνί, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Γαλλίας.

Η παραίτηση του κ. Λεκορνί έρχεται λίγες ώρες αφότου διόρισε το υπουργικό του συμβούλιο – και αφού οι πολιτικοί του αντίπαλοι απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Ήταν ο έβδομος πρωθυπουργός του κ. Μακρόν.

Παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές.

Υπό πίεση οι γαλλικές μετοχές και τα ομόλογα

Με φόντο την παραίτηση Λεκορνί, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,56%.

Υπό πίεση βρίσκονται και οι γαλλικές μετοχές, με τον δείκτη CAC 40 να υποχωρεί κατά 1,7%.

