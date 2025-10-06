Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί

Την παραίτηση του υπέβαλε ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο κ. Λεκορνί παρέμεινε στο αξίωμα για λιγότερο από έναν μήνα
Ο κ. Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Λεκορνί, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Γαλλίας.
Η παραίτηση του κ. Λεκορνί έρχεται λίγες ώρες αφότου διόρισε το υπουργικό του συμβούλιο – και αφού οι πολιτικοί του αντίπαλοι απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.
Ήταν ο έβδομος πρωθυπουργός του κ. Μακρόν.
Παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές.
Υπό πίεση οι γαλλικές μετοχές και τα ομόλογα
Με φόντο την παραίτηση Λεκορνί, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,56%.
Υπό πίεση βρίσκονται και οι γαλλικές μετοχές, με τον δείκτη CAC 40 να υποχωρεί κατά 1,7%.
Διαβάστε ακόμη:
- Βολές κατά ριπάς από την αντιπολίτευση στον Μακρόν
- Ο Λεκορνί αποκηρύσσει το άρθρο 49.3: «Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με συζήτηση και ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση»
- Οργισμένη η αντιπολίτευση απειλεί τον Γάλλο πρωθυπουργό για ασαφή σχέδια προϋπολογισμού καθώς πλησιάζουν οι απεργίες