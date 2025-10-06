Ευρωκοινοβούλιο: Αντιμέτωπη με 2 προτάσεις μομφής η φον ντερ Λάιεν

Διπλή πρόταση μομφής εναντίον της αντιμετωπίζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα Δευτέρα στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές προτάσεις που έχουν καταθέσει η Left (Αριστερά) και οι Πατριώτες για την Ευρώπη.

Για τα διαδικαστικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί από το ένα δέκατο των ευρωβουλευτών, δηλ. 72 μέλη. Η υποβολή των δύο παραδεκτών προτάσεων θα ανακοινωθεί επίσημα στην ολομέλεια πριν από τη σχετική συζήτηση με την πρόεδρο της Επιτροπής.

Για να εγκριθεί πρόταση μομφής, απαιτείται διπλή πλειοψηφία: δύο τρίτα των εγκύρων ψήφων και τα μισά μέλη του Κοινοβουλίου.

Στις 10 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε αντίστοιχη πρόταση μομφής με 175 ψήφους υπέρ, 360 κατά και 18 αποχές.

Η συζήτηση θα γίνει σήμερα και η ψηφοφορία την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Στην πράξη, οι προτάσεις μομφής θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν και οι Ευρωβουλευτές να τις καταθέτουν.

Σύμφωνα με το Politico, ενώ η Αριστερά δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχέδιο να συνεχίσει να καταθέτει ολοένα και περισσότερες προτάσεις για να αμφισβητήσει τη θέση της, οι δεξιοί Ευρωβουλευτές παραμένουν σιωπηλοί, λέγοντας ότι περιμένουν να αξιολογήσουν την ψηφοφορία αυτής της εβδομάδες.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα για την κ. φον ντερ Λάιεν δεν έγκειται μόνο για τις επίσημες ψήφους εμπιστοσύνης. Άλλα σημαντικά ζητήματα θα μπορούσαν κάλλιστα να καταλήξουν σε δημοψηφίσματα για την ηγεσία της. Ακόμα κι αν οι ψήφοι του Κοινοβουλίου δεν την απομακρύνουν από το αξίωμα, θα μπορούσαν να την περιορίσουν.

Κρίσιμα ζητήματα περιλαμβάνουν εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική (δηλαδή τη Mercosur) και το πρώτο πακέτο «απλοποίησης» της Επιτροπής που αποσκοπεί στην άρση της γραφειοκρατίας, η οποία μαστίζεται από διαφωνίες μεταξύ του ΕΛΚ (σ.σ. της πολιτικής οικογένειας της Προέδρου της Κομισιόν) και των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών.

Ο προϋπολογισμός

Και την περασμένη εβδομάδα, αυτές οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο έδειξαν ότι είναι έτοιμες να ανατρέψουν τον προτεινόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Έρχονται πολλές άλλες ψηφοφορίες που θα δοκιμάσουν την ηγεσία της», δήλωσε ένας ευρωβουλευτής του ΕΛΚ στο Politico. Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε «την εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ, η οποία συνδέεται άμεσα μαζί της μετά τη Σκωτία, τον προϋπολογισμό, τον οποίο όλοι στο Κοινοβούλιο φαίνεται να αντιπαθούν, και τη συμφωνία Mercosur».

Αυτή η νέα διαμάχη έρχεται μετά από μήνες εντάσεων μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται πως η πρόεδρος της Επιτροπής «επιβίωσε» από την πρόταση μομφής τον Ιούλιο. Αναμένεται να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ούτε σε αυτές τις δύο ψηφοφορίες και αυτό γιατί πιθανότατα θα την στηρίξουν οι Σοσιαλιστές. Για την ώρα…