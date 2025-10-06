Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταρρίφθηκε drone με προορισμό τη Μόσχα – Στους 6 οι νεκροί από την επίθεση στο Λβιβ

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο κατευθυνόταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας.

Ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν συντρίμμια του drone, διευκρίνισε ο δήμαρχος, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η είδηση έρχεται μία μέρα μετά το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα κατά περιοχής στην πόλη Λβιβ στα δυτικά της Ουκρανίας.

Έξι νεκροί από ρωσική επίθεση στη Λβιβ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Δύση για «μηδενική πραγματική αντίδραση» στις κλιμακούμενες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της χώρας του, μετά από μαζική επίθεση την Κυριακή που άφησε έξι νεκρούς και 18 τραυματίες.

Το Λβιβ, πόλη στη δυτική Ουκρανία η οποία συνήθως θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες της χώρας, υπέστη τον πιο παρατεταμένο και σοβαρό βομβαρδισμό από την έναρξη του πολέμου. Για πέντε ώρες, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πύραυλοι στόχευαν την πόλη, η οποία απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. Μεγάλες εκρήξεις ακούστηκαν από το κέντρο, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο σκοτώθηκε μαζί με τρία μέλη της οικογένειάς του όταν το σπίτι τους ισοπεδώθηκε στο χωριό Λαπάιβκα στην περιοχή Λβιβ. Άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν στην ίδια επιδρομή. Ένα άτομο σκοτώθηκε στην πόλη Ζαπορίζια όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια πολυκατοικία.

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία είχε αρνηθεί όλες τις προτάσεις για να σταματήσει τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές -ιδίως το σύστημα φυσικού αερίου και ενέργειας της Ουκρανίας- ενόψει του χειμώνα.