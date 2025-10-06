Logo Image

Τρόμος στο Σίδνεϊ: 20 τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε κεντρικό δρόμο

Κόσμος

Τρόμος στο Σίδνεϊ: 20 τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε κεντρικό δρόμο

AAP/Sitthixay Ditthavong via REUTERS

Ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε πολυσύχναστο δρόμο του Σίδνεϊ, όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο δράστης πυροβολούσε «εναντίον διερχόμενων οχημάτων, περιλαμβανομένων περιπολικών». Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «50 έως 100» πυροβολισμούς.

Η σύλληψη του υπόπτου

Ύστερα από ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 60χρονο σε διαμέρισμα της περιοχής. Ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι τραυματίες

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένας άνδρας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα από σφαίρα.

Οι υπόλοιποι 19 τραυματίστηκαν κυρίως από θραύσματα γυαλιών και άλλων αντικειμένων που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Μερικοί χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω φροντίδα.

AAP/Sitthixay Ditthavong via REUTERS

Σπάνιο φαινόμενο για την Αυστραλία

Οι επιθέσεις με πυροβόλα όπλα που στοχεύουν πλήθη θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες στην Αυστραλία.

Η χώρα είχε προχωρήσει σε αυστηρό έλεγχο όπλων μετά την τραγωδία του 1996 στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας, όπου 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ενός ενόπλου.

Έκτοτε, τα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα έχουν απαγορευτεί, γεγονός που καθιστά το περιστατικό στο Σίδνεϊ ακόμη πιο σοκαριστικό για την αυστραλιανή κοινωνία.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ

