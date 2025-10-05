Χαμάς: Απαιτεί απελευθέρωση διαβόητων τρομοκρατών ως αντάλλαγμα για τους ομήρους και δηλώνει ανυποχώρητη

Την απελευθέρωση διαβόητων Παλαιστίνιων τρομοκράτων, για τις οποίες το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο σε προηγούμενες συμφωνίες, φέρεται να ζητά η Χαμάς, με αντάλλαγμα τους Ισραηλινούς ομήρους, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ισραηλινού δίκτυου Channel 12 news , που επικαλείται πηγή της ισλαμικής οργάνωσης.

Μάλιστα, η πηγή σημειώνει ότι η οργάνωση «δεν θα παραιτηθεί» από την απελευθέρωσή τους «ακόμη και με το κόστος της κατάρρευσης της συμφωνίας».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο επικεφαλής της Φατάχ Τανζίμ που φυλακίστηκε για πολλαπλές δολοφονίες κατά τη δεύτερη Ιντιφάντα- ο Αχμάντ Σααντάτ, γενικός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης- ο Ιμπραήμ Χαμέντ, που εκτίει 45 φορές ισόβια κάθειρξη για την ενορχήστρωση των δολοφονιών πολλών Ισραηλινών ως διοικητής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, ο Αμπάς αλ Σαγιέντ, ο οποίος οργάνωσε τη βομβιστική επίθεση του 2002, στο ξενοδοχείο Park Hotel στη Νετάνια, κατά την οποία σκοτώθηκαν 39 Ισραηλινοί, και ο Χασάν Σαλάμεχ της Χαμάς, ο οποίος εκτίει 48 φορές ισόβια ως υπέυθυνος για την τέλεση πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 303 κρατούμενοι «υψηλού κινδύνου» που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Ισραήλ.

«Αρχική απόσυρση» των IDF, μεγαλύτερου εύρους

Επίσης, η Χαμάς απαιτεί η «αρχική απόσυρση» των IDF να είναι μεγαλύτερου εύρους από την οριοθετημένη γραμμή που φαίνεται στο χάρτη που δημοσιοποίησε χθες ο Τραμπ, ενώ ζητά και εγγυήσεις και χρονοδιάγραμμα, για την πλήρη αποχώρηση των IDF από τη Γάζα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα και με μια ομάδα της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο αρχικός μηχανισμός για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, θα περιλαμβάνει και την Παλαιστινιακή Αρχή.

Υποσχέσεις Αμπάς

Οι πληροφορίες του καναλιού αναφέρουν επίσης, ότι ο πρόεδρος της ΠΑ Μαχμούντ Αμπάς υπόσχεται μεταρρυθμίσεις της ΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης ενός προσωρινού συντάγματος εντός τριών μηνών και εκλογές εντός ενός έτους, στις οποίες η Χαμάς θα μπορούσε να συμμετάσχει μόνο αν αποδεχόταν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.