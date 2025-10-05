Όταν Τραμπ απασφάλισε με τον Μπίμπι και τον «στόλισε» με…γαλλικά

Ενώ η Χαμάς είχε μόλις απαντήσει με ένα «ναι μεν, αλλά» στην ειρηνευτική πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, την Παρασκευή, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσει αυτό που θεώρησε ως «καλή είδηση». Ο Μπίμπι όμως είχε διαφορετική άποψη.

Του αντέτεινε ότι «δεν είναι κάτι το οποίο που πρέπει να γιορτάσουμε και ότι δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του τηλεφωνήματος. Και ο Τραμπ «απασφάλισε».

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι πάντα τόσο γ@μημέν@ αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Πάρ’την!»

Η έκρηξη, την οποία επιβεβαίωσε και δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, δείχνει πόσο αποφασισμένος είναι να υπερκεράσει τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού προέδρου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο, αν η Χαμάς κάνει συμφωνία.

Ενοχλήθηκε

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε πολύ.

Την επόμενη ημέρα, μίλησε για το τηλεφώνημα σε μια σύντομη συνέντευξή του η στο Axios, αναφέροντας πως είχε πει στον Νετανιάχου ότι αυτή ήταν η «ευκαιρία του για τη νίκη» και πως τελικά ο δεύτερος συμφώνησε.

«Δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Πρέπει να μην έχει πρόβλημα με αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου πρέπει να μην έχει πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά .

Λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός πρόεδρος εξέδωσε «οδηγία» με την οποία κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές του στη Γάζα. Τρεις ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή.