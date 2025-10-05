Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή για την Χαμάς αν παραμείνει στην εξουσία»

Αντιμέτωπη με την «ολοκληρωτική καταστροφή» θα βρεθεί η Χαμάς, αν αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία στη Γάζα, προειδοποίησε σήμερα την ισλαμιστική οργάνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNN ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφωνεί» να τερματίσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή, κάτι που έχει ήδη ζητήσει από την Παρασκευή.

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σύντομα θα γνωρίζει αν η Χαμάς μιλάει σοβαρά για την ειρήνη».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, μιλώντας στο NBC News σχετικά με τις συνομιλίες που πρόκειται να διεξαχθούν αύριο με στόχο την επίλυση της διοικητικής υποστήριξης στο σχέδιο άμεσης ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, δήλωσε: «Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν και οι δύο σε τμήματα του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα»

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε οι τεχνικές συνομιλίες» κατέληξε.