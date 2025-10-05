Προειδοποίηση Πούτιν: Η αποστολή Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, τότε, θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σ’ ένα απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Το Κρεμλίνο διαμήνυσε την περασμένη Πέμπτη πως η Ρωσία θα δώσει επαρκή απάντηση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδώσουν στην Ουκρανία τους πυραύλους Τόμαχοκ.

Οι εν λόγω πύραυλοι, με βεληνεκές 2.500 χλμ. θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών επιθέσεων. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις με τη Ρωσία.