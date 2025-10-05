Logo Image

Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Αίγυπτος προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή συνομιλιών

Κόσμος

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Η Αίγυπτος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει εκπροσώπους της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, αλλά και του Κατάρ για την έναρξη συνομιλιών

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και άρματα μάχης έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με μάρτυρες, την ώρα που οι Παλαιστίνιοι αναμένουν απεγνωσμένα την υλοποίηση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, ενώ χθες έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μία «αρχική γραμμή αποχώρησης» στο εσωτερικό της Γάζας και ότι «όταν η Χαμάς το επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη».

Η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ καταγράφεται καθώς η Αίγυπτος προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει εκπροσώπους της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, αλλά και του Κατάρ για την έναρξη συνομιλιών, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου την πιο προωθημένης προσπάθειας για την επίλυση της πολεμικής διαμάχης.

