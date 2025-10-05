«Τώρα ή ποτέ»: Κρίσιμα 24ωρα για τη Γάζα και τους ομήρους – Όλα τα βλέμματα στην Αίγυπτο

Στην Αίγυπτο, όπου αναμένεται ν’ αρχίσουν αύριο οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, στέφεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα στις επόμενες ημέρες. «Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», τόνισε. Η εβραϊκή γιορτή Σουκότ (Σκηνοπηγία) ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου και διαρκεί επτά ημέρες, μέχρι τις 13 του μηνός.

«Σιγή ιχθύος» από τη Χαμάς για τον αφοπλισμό

Είπε επίσης ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με φόντο την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Η Χαμάς κατήγγειλε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει «σφαγές» μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ: «Τώρα ή ποτέ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας. «Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα. «Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στη συνέχεια στέλνοντας μήνυμα προς τις εμπλεκόμενες πλευρές με νέα ανάρτηση. Συγκεκριμένα ανήρτησε φωτογραφία με γιγαντοπανό από μεγάλη διαδήλωση στο Ισραήλ όπου αναγραφόταν το σύνθημα: «Ή τώρα ή ποτέ».