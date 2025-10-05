Η Ρωσία «ιδανικός εχθρός» του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.

«Βρισκόμαστε σε κίνδυνο: οι προηγμένοι ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρώμη, το Άμστερνταμ ή και το Λονδίνο, με ταχύτητα πέντε φορές του ήχου και δεν μπορούν να αναχαιτιστούν από τα παραδοσιακά αντιπυραυλικά μας συστήματα», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση.

«Τα όπλα που έχει στη διάθεσή του ο Πούτιν αποτελούν πολύ σοβαρό κίνδυνο, πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε όλοι στο ανατολικό μέτωπο, όχι μόνο η Εσθονία, η Πολωνία ή η Ρουμανία, αλλά και η Ιταλία», είπε χαρακτηριστικά ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, προτρέποντας όλους τους Ευρωπαίους να «είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί» με τις κινήσεις του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν «είναι ήδη ο κύριος αντίπαλός μας, η κύρια απειλή μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που ήθελε ο Ρούτε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της ηγεσίας του ΝΑΤΟ ήταν να κρατήσει ευχαριστημένο τον πρόεδρο Τραμπ», λένε στη «Ναυτεμπορική» δημοσιογραφικές πηγές στις Βρυξέλλες. «Ο Ρούτε γνωρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επενδύσει η Ευρώπη αστρονομικά ποσά για την αμυντική της θωράκιση, με τη μεγαλύτερη συσσώρευση όπλων στη γηραιά ήπειρο από τον Ψυχρό Πόλεμο», προσθέτουν.

Drone για ένα… άλογο

Οι προειδοποιήσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ έρχονται πάντως σε μια στιγμή που άγνωστης προέλευσης drones φαίνεται να αλωνίζουν τους ουρανούς της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, προκαλώντας παράλυση των αεροπορικών επικοινωνιών, αλλά και πανικό στη Συμμαχία.

Η Γερμανία έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Μονάχου -το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας- καθώς εθεάθησαν drones το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή. Καθηλώθηκαν μάλιστα για ώρες περίπου 3.000 άτομα σε 17 πτήσεις.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος θεάθηκε επίσης στο Βέλγιο, κοντά στο στρατόπεδο εκπαίδευσης του Έλσενμπορν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Στην περίπτωση του Έλσενμπορν, πάντως, ο συναγερμός αποδείχθηκε φιάσκο, καθώς ο δήμαρχος της πόλης, Ντάνιελ Φράνζεν, δήλωσε στο πρακτορείο Belga ότι ένα drone χρησιμοποιήθηκε… για την αναζήτηση ενός αδέσποτου αλόγου στην περιοχή.

Αλλά και οι προηγούμενες «παραβιάσεις» από drones στη Ρουμανία, διορθώθηκαν ως ψευδείς συναγερμοί, ίσως λόγω των ασυνήθιστων καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Όσο για τα 19 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν πρόσφατα τον εναέριο χώρο της Πολωνίας; Αποδείχθηκε ότι ήταν φτηνές και άοπλες κατασκευές, όπως επιβεβαιώθηκε από την εξέταση των τεσσάρων που οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν.

Το drone που έπεσε στο κοτέτσι ενός σπιτιού στην Πολωνία ήταν στην πραγματικότητα ένας αμερικανικός πύραυλος αέρος-αέρος AIM-120 που εκτοξεύτηκε, λόγω πιθανής δυσλειτουργίας, από ένα πολωνικό F-16. «Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στα ρωσικά drones», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πριν από λίγα χρόνια, αυτό θα ήταν ευθύνη του ΝΑΤΟ. Αλλά η Φον ντερ Λάιεν και ο Ρούτε συμφωνούν ότι «η ρωσική απειλή» απαιτεί επανεξέταση.

Το ΝΑΤΟ οπλίζει, η Ε.Ε. πληρώνει

«Το ΝΑΤΟ θέτει τους στόχους για τις στρατιωτικές δυνατότητες και η Ε.Ε. διασφαλίζει ότι θα δημιουργηθεί η απαραίτητη βιομηχανία όπλων», δήλωσε ο Ρούτε. Επαίνεσε τη Φον ντερ Λάιεν για την παρουσίαση ενός προγράμματος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα κατά των drones. Για τον γ.γ. του ΝΑΤΟ αυτή είναι ακριβώς η συνεργασία που οραματίζεται: Η Συμμαχία να φροντίζει για τη στρατηγική και η Ε.Ε. τη χρηματοδοτεί. Και ο πρόεδρος Τραμπ τρίβει τα χέρια του…

Μια βεβαιότητα αναδύεται στο παρασκήνιο αυτής της ιστορίας των drones, που αιωρείται μεταξύ δράματος και φάρσας: η συστηματική και προμελετημένη εκμετάλλευση των «πληροφοριών» για τα άγνωστα drones που κυκλοφορούν, για να δημιουργηθεί ένα κλίμα συλλογικής αντιρωσικής υστερίας και να χτιστεί το προφίλ του «Ιδανικού Εχθρού» εναντίον του οποίου θα στραφούν οι κυβερνήσεις και ο στρατός. Και, κυρίως, να φοβηθεί η κοινή γνώμη.

Από την Εσθονή, επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, μέχρι τους αρχηγούς κυβερνήσεων των χωρών της Βαλτικής και εκείνους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, υπήρξε μια αδιάκοπη ροή αποκαλυπτικών δηλώσεων: με τον Πούτιν να χαρακτηρίζεται ως «ο γίγαντας που θέλει να καταβροχθίσει όλη την Ευρώπη», σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν και ως «ίσως τον χειρότερο εγκληματία πολέμου της εποχής μας», όπως είπε ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς.

«Η Ρωσία στο ΝΑΤΟ»

Το θέαμα που παρουσιάζουν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, τρομοκρατημένοι από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ, έχει οδηγήσει σχεδόν πολλούς αναλυτές να χρησιμοποιούν τη λέξη «υποταγή» για να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ του «Ντόναλντ» και των υποτελών του . Είναι πρόθυμοι να επιδοθούν στις πιο ανησυχητικές επιδείξεις κολακείας και να αποδεχτούν τον πιο ταπεινωτικό εκβιασμό: Πρώτα και κύρια την υποχρέωση να αγοράσουν όπλα από τις ΗΠΑ για να τα δωρίσουν στο Κίεβο, μόνο και μόνο για να αποφύγουν να αναγκαστούν να υποστούν ακόμη χειρότερη μεταχείριση.

Η Μόσχα απορρίπτει ως «ανοησία» τα σενάρια για έναν πιθανό πόλεμο της Ρωσίας με την Ευρώπη. Ο Πούτιν, μιλώντας στην ετήσια συνάντηση του Φόρουμ Βαλντάι, είπε μάλιστα ότι η ΕΣΣΔ και στη συνέχεια η Ρωσία δήλωσαν δύο φορές την ετοιμότητά τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αλλά και τις δύο φορές το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, επειδή οι Δυτικοί «δεν ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα στερεότυπά και την ηγεμονία τους».

Ο Πούτιν απείλησε μάλιστα ότι «η Ρωσία δεν θα δείξει ποτέ αδυναμία ή αναποφασιστικότητα, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τον πειρασμό, την ψευδαίσθηση, ότι ορισμένα από τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν με βία. Όσοι τρέφουν όνειρα να μας προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα θα πρέπει να το θυμούνται αυτό».