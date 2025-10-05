Logo Image

Πολωνία: Ταχεία επιχειρησιακή ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών μετά από ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Κόσμος

«Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν τα ξημερώματα για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και τα συστήματα ραντάρ για την αναγνώριση αεροσκαφών έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Χ, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας.

Στις 02:10 ώρα Γκρίνουιτς (05:10 ώρα Ελλάδας), όλη η Ουκρανία είχε τεθεί σε συναγερμό αεροπορικών επιδρομών, μετά από προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, αλλά και επιθέσεις με drones.

