Γάζα – Ο χάρτης του Τραμπ: «Φεύγουν» αλλά…μένουν στο 70% του θύλακα οι Ισραηλινοί

«Αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

“Όταν η Χαμάς το επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 3.000 ΧΡΟΝΩΝ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και, ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!” γράφει ο Τραμπ.

Η «αρχική γραμμή απόσυρσης» που επικαλείται ο Τραμπ, σύμφωνα με τον χάρτη, δείχνει κατά προσέγγιση, τις γραμμές ελέγχου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας πριν από τη μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα.

Εκείνη την περίοδο, οι IDF κατείχαν περίπου το 70% του εδάφους του θύλακα.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους Times of Israel, ότι οι IDF θα συνεχίσουν την παρουσία τους στη νότια Ράφα και στο Χαν Γιουνίς της Γάζας και σε μεγάλα τμήματα του βόρειου τμήματος της Λωρίδας, μαζί με τις νεκρές ζώνες σε άλλα τμήματα της επικράτειας.

Νετανιάχου: Πετύχαμε την απελευθέρωση των ομήρων χωρίς να αποχωρήσουμε από την Γάζα

Νωρίτερα, σε διάγγελμά του, ο Μπενιαμιν Νετανιάχου είχε αναφέρει:

«Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ μπορεί να πετύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας. Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα».

Επίσης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η Χαμάς είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους είναι η στρατιωτική και διπλωματική πίεση, απορρίπτωντας τον ισχυρισμό που διατυπώνουν οι επικριτές του, ότι «η Χαμάς ήταν ήδη έτοιμη πριν από ένα ή ακόμα και δύο χρόνια να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας χωρίς πλήρη αποχώρηση από τη Γάζα. Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα. Αυτό που έφερε την αλλαγή στη στάση της Χαμάς ήταν αποκλειστικά η στρατιωτική και διπλωματική πίεση που ασκήσαμε»