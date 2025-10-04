Logo Image

Γάζα: Τουλάχιστον 57 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα λέει η Χαμάς

Κόσμος

Γάζα: Τουλάχιστον 57 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα λέει η Χαμάς

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ξημερώματα σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα, παρά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί στον θύλακα, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

«Ο απολογισμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 57 σήμερα, οι 40 εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας» ανέφερε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διάσωσης που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς.

Λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και της δυσκολίας πρόσβασης στον θύλακα, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube