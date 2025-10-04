Διάγγελμα Νετανιάχου: Πετύχαμε την απελευθέρωση των ομήρων χωρίς να αποχωρήσουμε από την Γάζα

«Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ μπορεί να πετύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας. «Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», ήταν το μήνυμα που έστειλε, απόψε στους Ισραηλινούς, με βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Μπενιαμίν Νετανιαχου.

Επίσης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η Χαμάς είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους είναι η στρατιωτική και διπλωματική πίεση, απορρίπτωντας τον ισχυρισμό που διατυπώνουν οι επικριτές του, ότι «η Χαμάς ήταν ήδη έτοιμη πριν από ένα ή ακόμα και δύο χρόνια να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας χωρίς πλήρη αποχώρηση από τη Γάζα. Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα. Αυτό που έφερε την αλλαγή στη στάση της Χαμάς ήταν αποκλειστικά η στρατιωτική και διπλωματική πίεση που ασκήσαμε».

Ουσιαστικά ο Νετανιάχου επιστράτευσε για άλλη μία φορά την «υπερασπιστική του γραμμή», ότι οι εξελίξεις ήρθαν αφού άντεξε στις τεράστιες πιέσεις διεθνώς και στο εσωτερικό της χώρας, να τερματίσει τον πόλεμο και να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Χαμάς.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί»

Μιλώντας για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, ανέφερε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί. «Αυτό θα συμβεί είτε μέσω της διπλωματίας είτε στρατιωτικά, προειδοποίησε.

Ο ισραηλινός πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «τη σταθερή υποστήριξή του και για τη συμμετοχή του στα πλήγματα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν»