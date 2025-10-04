«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου, ποιος ο ρόλος του Ερντογάν

Τον τρόπο με τον οποίο έκαμψε τις επιφυλάξεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού ως προς το σχέδιό του για τη Γάζα αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του την Παρασκευή και μετά τα όσα του είπε, όπως υποστήριξε, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε «απρόσμενα πρόθυμος» να προχωρήσει στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μιλώντας στο Axios, ο Τραμπ ανέφερε ότι τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όσο και η Χαμάς «συμφωνούν επί της αρχής» με την πρότασή του.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου τον είχαν ενημερώσει πριν από την κλήση ότι ο Νετανιάχου διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις για την πρωτοβουλία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ισραηλινός ηγέτης φέρεται να συμφώνησε να προχωρήσει.

«Το είχε πάει πολύ μακριά»

«Είχαμε εξαιρετική ανταπόκριση για το σχέδιό μας – κάθε χώρα στον κόσμο το στηρίζει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ο Μπίμπι είναι υπέρ. Η Χαμάς έκανε πολλά βήματα – θέλει να το υλοποιήσει. Τώρα πρέπει να το κλείσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τη συνομιλία του με τον Νετανιάχου με χαρακτηριστικό ύφος: «Του είπα, “Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη”. Ήταν εντάξει με αυτό. Έπρεπε να είναι. Μαζί μου, πρέπει να είσαι εντάξει».

Ο Τραμπ συνέχισε, αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση του πολέμου από την ισραηλινή πλευρά: «Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη διεθνώς. Τώρα εγώ θα την επαναφέρω».

Να σημειωθεί πάντως ότι σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου στη συνέχεια αιφνιδιάστηκε από την αντίδραση του Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς. Και τούτο γιατί ο ίδιος την εξέλαβε ως αρνητική στο σχέδιο Τραμπ, σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος την είδε ως βήμα προόδου.

Ο ρόλος του Ερντογάν

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Τραμπ και στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ βοηθητικό» στις προσπάθειες να πειστεί η Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο.

«Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και στάθηκε εξαιρετικός», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι του είχε απευθύνει προσωπικό αίτημα:

«Του είπα: “Έκανα πολλά για σένα, τώρα χρειάζομαι να κάνεις αυτό”.»

Η επόμενη μέρα

Η αποκάλυψη του Τραμπ έρχεται ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι τόσο το Τελ Αβίβ όσο και η Χαμάς έχουν εκφράσει «προθυμία» να προχωρήσουν στο πρώτο στάδιο του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων μέσα σε 72 ώρες.

Οι δύο πλευρές αναμένεται πάντως να αρχίσουν συνομιλίες στο Κάιρο.

Σύμφωνα με το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.