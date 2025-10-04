Anadolu: «Έσυραν τη μικρή από τα μαλλιά, την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία»

«Έσυραν τη μικρή Γκρέτα (Τούνμπεργκ) από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας»… Σε καταγγελία ότι οι Ισραηλινοί κακοποίησαν την ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, κατά την έφοδό τους στον στολίσκο αλληλεγγύης για την Γάζα, προχώρησε ο Τούρκος ακτιβιστής, Ερσίν Τσελίκ μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu.

Ειδικότερα ο Τσελίκ ανέφερε:

«Έσυραν τη μικρή Greta (Thunberg) από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως μια προειδοποίηση για τους άλλους».

Υπενθυμίζεται, ότι αμέσως μετά το ρεσάλτο στον Sumud, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανάρτησή του στα social media ανέφερε: Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς».

#BREAKING “They dragged little Greta (Thunberg) by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others,” says Turkish activist and Sumud Flotilla participant Ersin Celik pic.twitter.com/43CYfbXzI3 — Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2025

Επίσης, άλλοι δύο ακτιβιστές, η Μαλαισιανή Χαζουάνι Χέλμι και ο Αμερικανός Γουίντφιλντ Μπίβερ, είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρξαν μάρτυρες της κακομεταχείρισης που υπέστη η Τούνμπεργκ, λέγοντας ότι την έσπρωξαν και την ανάγκασαν να ενδυθεί μια ισραηλινή σημαία.

«Ήταν καταστροφικό. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα» είπε η 28χρονη Χέλμι, υποστηρίζοντας ότι δεν τους δόθηκε καθαρό φαγητό ή νερό και ότι κατασχέθηκαν τα φάρμακα και τα υπάρχοντά τους.

Ο Μπίβερ, 43 ετών, είπε ότι η συμπεριφορά απέναντι την Τούνμπεργκ ήταν «φρικτή» και ότι την χρησιμοποίησαν «για προπαγάνδα», περιγράφοντας ότι την έσπρωξαν σε ένα δωμάτιο όταν έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ.

Για απειλές και σκληρές συνθήκες κράτησης μίλησε στο Anadolu, και ο πρώην πρωθυπουργός της Λιβύης, Όμαρ αλ-Χάσι.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, έφτασε στις φυλακές και απείλησε τους κρατούμενους με βασανιστήρια και φυλάκιση, κατηγορώντας τους ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα το μεσημέρι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη 137 ακτιβιστές, εκ των οποίων οι 36 είναι Τούρκοι και οι υπόλοιποι από τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.